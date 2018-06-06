Моуринью ждет выхода сборной России в плей-офф ЧМ-2018 со второго места

Жозе Моуринью
independent.co.uk
По мнению португальского специалиста, сборная России в группе A займет второе место и выйдет в плей-офф.
«Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта», — цитирует Моуринью RT.
При этом он также добавил, что первое место в квартете A останется за национальной командой Уругвая.
Также он считает, что национальные команды Хорватии и Исландии не смогут преодолеть барьер группового этапа мундиаля.
«В группе D первое место займет малыш (намек на форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси). Второе место... Очень сложный выбор, но я ставлю на африканскую сборную — Нигерию», — заявил Моуринью.