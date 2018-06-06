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    Моуринью ждет выхода сборной России в плей-офф ЧМ-2018 со второго места

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своим прогнозом на то, как завершится групповой этап чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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  • По мнению португальского специалиста, сборная России в группе A займет второе место и выйдет в плей-офф.

    «Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта», — цитирует Моуринью RT.

    При этом он также добавил, что первое место в квартете A останется за национальной командой Уругвая.

    Также он считает, что национальные команды Хорватии и Исландии не смогут преодолеть барьер группового этапа мундиаля.

    «В группе D первое место займет малыш (намек на форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси). Второе место... Очень сложный выбор, но я ставлю на африканскую сборную — Нигерию», — заявил Моуринью.

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