Моуринью ждет выхода сборной России в плей-офф ЧМ-2018 со второго места

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился своим прогнозом на то, как завершится групповой этап чемпионата мира по футболу 2018 года.

Жозе Моуринью independent.co.uk 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

По мнению португальского специалиста, сборная России в группе A займет второе место и выйдет в плей-офф.

«Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта», — цитирует Моуринью RT.

При этом он также добавил, что первое место в квартете A останется за национальной командой Уругвая.

Также он считает, что национальные команды Хорватии и Исландии не смогут преодолеть барьер группового этапа мундиаля.

«В группе D первое место займет малыш (намек на форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси). Второе место... Очень сложный выбор, но я ставлю на африканскую сборную — Нигерию», — заявил Моуринью.