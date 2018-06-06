Товарищеский матч сборных Аргентины и Израиля отменен

Товарищеский матч между сборнымиотменен, сообщает Ole.

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Игра должна была состояться 9 июня в Иерусалиме.

Теперь сборная Аргентины ищет нового соперника для товарищеского матча в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в России.

Ранее глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии и футболки нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в том случае, если он примет участие в товарищеском матче с Израилем, а группа палестинцев устроила акцию протеста во время тренировки «альбиселесте» в Барселоне.

Аргентинцы в стартовом для себя матче ЧМ-2018 16 июня сыграют с командой Исландии. Также в группе D выступят хорваты и нигерийцы.