Товарищеский матч сборных Аргентины и Израиля отменен

Лионель Месси
fifa.com
Игра должна была состояться 9 июня в Иерусалиме.
Теперь сборная Аргентины ищет нового соперника для товарищеского матча в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в России.
Ранее глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии и футболки нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в том случае, если он примет участие в товарищеском матче с Израилем, а группа палестинцев устроила акцию протеста во время тренировки «альбиселесте» в Барселоне.
Аргентинцы в стартовом для себя матче ЧМ-2018 16 июня сыграют с командой Исландии. Также в группе D выступят хорваты и нигерийцы.