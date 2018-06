«МЮ» объявил о переходе Фреда

Полузащитник донецкого «Шахтера», известный какпродолжит карьеру в. О деталях контракта будет объявлено позднее.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит «Шахтеру» около 60 миллионов евро, а 25-летний игрок подпишет пятилетний контракт и будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Фред принял участие в 26 матчах украинского чемпионата, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Игрок вошел в состав сборной Бразилии для участия в чемпионате мира-2018.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.

