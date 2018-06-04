УЕФА наказал «Зенит» матчем при пустых трибунах

Фанаты «Зенита»
LiveSport.Ru
Российский клуб наказан за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» (1:1), который состоялся 15 марта в Санкт-Петербурге.
«Зениту» вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун).
Клуб оштрафован на 20 тысяч евро и дополнительно на 50 тысяч евро за расистское поведение болельщиков.
Следующий еврокубковый матч на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет без зрителей 😐https://t.co/t0kBohU45j pic.twitter.com/B8CTYAXzip— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 4 июня 2018 г.