УЕФА наказал «Зенит» матчем при пустых трибунах

Питерскийпроведет ближайший домашний еврокубковый матч при пустых трибунах, информирует официальный сайт УЕФА.

Российский клуб наказан за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» (1:1), который состоялся 15 марта в Санкт-Петербурге.

«Зениту» вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун).

Клуб оштрафован на 20 тысяч евро и дополнительно на 50 тысяч евро за расистское поведение болельщиков.