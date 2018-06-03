Нойер сможет сыграть на ЧМ-2018

Вратарьполностью восстановился после травмы и получил разрешение от врачей поехать на чемпионат мира-2018 в Россию, передает Bild.

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В воскресенье, 3 июня, голкипер успешно прошел медобследование. Из-за тяжелой травмы плюсневой кости стопы Нойер не принимал участия в официальных матчах с 16 сентября по 2 июня, после чего сыграл против Австрии (1:2).

Главный тренер национальной команды Йоахим Лев говорил, что еще не принял решения об участии Нойера в ЧМ-2018. При этом в окончательную заявку сборной вратарь попал.

борная Германии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Мексикой (17 июня, Москва, «Лужники»), Швецией(23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).