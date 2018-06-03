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    Габулов – о вызове в сборную: Может, Хиддинк тоже родом из Осетии?

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    Голкипер «Брюгге» и сборной России Владимир Габулов прокомментировал критику в свой адрес.

    Владимир Габулов
    Владимир Габулов
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  • «Люди считают, что осетин Черчесов по-свойски зовет в сборную осетинов Габулова и Джанаева? Тогда зададимся таким вопросом: почему в 2007 году Гус Хиддинк вызывал меня в сборную России из "Кубани", которая тогда боролась за выживание? Почему он доверил мне место в стартовом составе в важнейшем отборочном матче Евро-2008 в "Лужниках" против Англии? Может, Гус тоже родом из Осетии?

  • Черчесов: Габулов — вратарь хороший
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    • Что же касается Станислава Саламовича, то он никогда не стал бы делать вещи, которые принесут сборной и ему самому как тренеру не пользу, а вред. На определённом этапе в "Динамо" Черчесов не включал меня в основной состав, и я воспринимал это эмоционально. Если, по мнению тренера, мой уровень готовности не соответствует тому, что он требует – значит, я должен отойти в сторону. Так и происходило. В итоге я изменил отношение к себе через работу, тренировки. Огромное спасибо за тот период – Гинтарасу Стауче. Это мастер с большой буквы. Человек, который готовит вратарей во всех смыслах. Футбольном, психологическом, интеллектуальном», – цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

    «Моя роль – вратарь сборной России. Не больше и не меньше. Я – профессиональный футболист, у которого есть силы, амбиции и желание играть. И я готов в любой момент выйти на поле и помочь команде. Амбиции должны быть всегда, но у каждого игрока сборной они должны идти вкупе с задачами команды, а не вразрез с ними. Поэтому я готов приносить команде пользу и за пределами футбольного поля, если она понадобится. Так же мыслит каждый игрок нашей команды, и это правильно. Хочется, чтобы также мыслила и вся наша страна. Только вместе мы можем добиться успеха, чтобы потом радоваться хорошему результату на домашнем чемпионате мира. Это – самое главное», — добавил голкипер.

    Напомним, Габулов был включен в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира. 34-летний вратарь выступает за национальную команду с 2007 года.

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