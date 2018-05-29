Черчесов: Габулов — вратарь хороший

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему в команду был приглашен голкипер «Брюгге»

«Во-первых, он вратарь хороший. Не случайно "Брюгге" его взял, сейчас они – чемпионы. У него были кое-какие нюансы. Но в Бельгию летал Стауче, потом я специально полетел. В итоге мы пришли к одному и тому же выводу», – сказал Черчесов в интервью «Матч ТВ».

«Вратари – это команда в команде. Поэтому мы и подбираем соответствующих игроков, чтобы они в этой группе чувствовали себя комфортно. Многие не понимают – почему этот, почему тот», — добавил специалист.

В 9 матчах за бельгийский клуб Габулов пропускал в среднем по 1,89 гола за игру.