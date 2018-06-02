Алекс Фергюсон выписан из больницы

Сэрвыписан из больницы менее чем через месяц после экстренной операции на головном мозге, информирует The Sun.

Алекс Фергюсон thesun.co.uk 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

76-летний специалист надеется вернуться на «Олд Траффорд» в начале нового сезона.

В ближайшее время заботиться о нем будут его самые близкие люди.

«Все знают, что сэр Алекс – победитель. И это было одна из тех битв, в которых он никогда не проигрывал.

Он снова встал на ноги и был очень рад покинуть больницу, хотя и признателен персоналу за заботу.

Прогноз чрезвычайно перспективен, так что его возвращение на "Олд Траффорд" — лишь вопрос времени», — сказал источник, близкий к Фергюсону.