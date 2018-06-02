Алекс Фергюсон выписан из больницы

Алекс Фергюсон
thesun.co.uk
76-летний специалист надеется вернуться на «Олд Траффорд» в начале нового сезона.
В ближайшее время заботиться о нем будут его самые близкие люди.
«Все знают, что сэр Алекс – победитель. И это было одна из тех битв, в которых он никогда не проигрывал.
Он снова встал на ноги и был очень рад покинуть больницу, хотя и признателен персоналу за заботу.
Прогноз чрезвычайно перспективен, так что его возвращение на "Олд Траффорд" — лишь вопрос времени», — сказал источник, близкий к Фергюсону.