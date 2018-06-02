Эдиев и Маркович покинули «СКА-Хабаровск»

Нападающийи защитникпокинули «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба «армейцев».

Стороны приняли обоюдное решение о прекращении дальнейшего сотрудничества.

Сербский форвард Маркович дебютировал за команду в сезоне-2017/18, провел 26 матчей и отметился пятью забитыми голами (4 в чемпионате и 1 — в Кубке России).

Воспитанник грозненского футбола Эдиев пришел в команду в июле 2014 года и провел за это время 84 матча, в которых дважды поразил ворота соперников.

«ФК "СКА-Хабаровск", хабаровские футбольные болельщики выражают огромную признательность своим игрокам за время, проведённое в армейском коллективе, и след, оставленный ими в истории нашего футбольного клуба, и желает Исмаилу и Мирославу успехов в продолжении дальнейшей профессиональной карьеры», — говорится в заявлении клуба.