Семак: По трансферам ничего не скажу, но игра Денисова нравится любому тренеру

Главный тренер «Зенита»рассказал о том, какие первые шаги планирует сделать на новом посту.

«У нас состоялся разговор. Руководством "Зенита" была озвучена позиция, что я являюсь одним из кандидатов. Потом была еще одна встреча, но она не носила никакой конкретики. Вчера вечером же разговор пошел уже в другом русле.

Очень скоро все узнаете. Всей информацией по игрокам я обладаю: кто и где находится. У "Зенита" много игроков было в аренде. Совсем скоро вы узнаете, кто из них поедет на сборы, кто – нет.

Когда проведем первую тренировку? Как и запланировано. 15 июня медосмотр, 17 – вылет на первый сбор.

По поводу футболистов не могу ничего озвучивать. Времени было мало. Нужно много над чем поработать и многое взвесить. Игорь Денисов – топовый игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру

Сейчас у нас много футболистов на контрактах, нужно разобраться с этим, а уже потом говорить о новой команде. По поводу задач – их озвучит руководство ближе к сезону. Конечно, "Зенит" должен бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов.

Спортивный директорат? По всему был разговор, но нужно время, чтобы все проанализировать, прежде чем принимать решения.

Мы рассматриваем всех футболистов, которые могут помочь нашей команде», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».