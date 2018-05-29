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    Семак: По трансферам ничего не скажу, но игра Денисова нравится любому тренеру

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, какие первые шаги планирует сделать на новом посту.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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  • «У нас состоялся разговор. Руководством "Зенита" была озвучена позиция, что я являюсь одним из кандидатов. Потом была еще одна встреча, но она не носила никакой конкретики. Вчера вечером же разговор пошел уже в другом русле.

    Очень скоро все узнаете. Всей информацией по игрокам я обладаю: кто и где находится. У "Зенита" много игроков было в аренде. Совсем скоро вы узнаете, кто из них поедет на сборы, кто – нет.

    Когда проведем первую тренировку? Как и запланировано. 15 июня медосмотр, 17 – вылет на первый сбор.

    По поводу футболистов не могу ничего озвучивать. Времени было мало. Нужно много над чем поработать и многое взвесить. Игорь Денисов – топовый игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру

    Сейчас у нас много футболистов на контрактах, нужно разобраться с этим, а уже потом говорить о новой команде. По поводу задач – их озвучит руководство ближе к сезону. Конечно, "Зенит" должен бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов.

    Спортивный директорат? По всему был разговор, но нужно время, чтобы все проанализировать, прежде чем принимать решения.

    Мы рассматриваем всех футболистов, которые могут помочь нашей команде», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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