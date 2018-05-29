Передня: Задача «СКА-Хабаровск» – вернуться в Премьер-лигу

Главный тренер «СКА-Хабаровск»рассказал о планах на будущий сезон.

«Продолжаю работу с командой, задача – вернуться в Премьер-лигу. Первый сбор "СКА-Хабаровска" пройдет в Минске с 1 по 20 июня, будем проводить селекцию, приедут ребята на просмотр, свои футболисты: Александр Довбня, Артем Самсонов, Дмитрий Кабутов, Лукаш Секульский, Александр Максименко и продливший недавно контракт Владислав Никифоров. С остальными ведутся переговоры», — цитирует Передню «Р-Спорт».

Напомним, что «СКА-Хабаровск» по итогам сезона лишился прописки в элитном дивизионе, следующий сезон клуб проведет в ФНЛ. Передня возглавил команду 3 апреля.