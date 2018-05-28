«Ливерпуль» и «Наполи» ведут борьбу за украинского голкипера

Вратарь «Зари» и сборной Украинывходит в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает «Команда №1».

По информации издания, на 19-летнего голкипера также претендуют «Эвертон», «Наполи» и «Интер».

Источник утверждает, что перед финалом Лиги чемпионов против «Реала», который состоялся 26 мая в Киеве, представители «Ливерпуля» встретились с генеральным директором «Зари» Сергеем Рафаиловым.

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«Действительно, мы встречались с представителями двух английских клубов, но я не хотел бы пока афишировать их названия. "Наполи" и "Интер"? Да, с их стороны тоже есть интерес, причем дальше всех в переговорах на данный момент продвинулись неаполитанцы», — сказал Рафаилов.

Mirror ранее сообщал, что в борьбу за голкипера сборной Украины также включились «Лестер» и «Уотфорд».