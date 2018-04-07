Украинец отказал «Ювентусу» и «Арсеналу» ради «Интера»

Вратарь «Зари» и сборной Украиныв ближайшее время перейдет в «Интер», утверждает Gazetta dello Sport.

Сумма сделки составит 6 миллионов евро. На 19-летнего украинца также претендовали «Ювентус» и «Арсенал», но сам игрок сделал выбор в пользу «нерадзурри».

«Интер» подпишет голкипера сборной Украины

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио уже занялся поисками клуба Серии А, в котором Лунин проведет один-два сезона на правах аренды.

Лунин выступает за «Зарю» с лета прошлого года, на его счету 29 матчей во всех турнирах за клуб.

23 марта Лунин стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины, дебютировав в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1).