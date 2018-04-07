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    Украинец отказал «Ювентусу» и «Арсеналу» ради «Интера»

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    Андрей Лунин
    На фото:Андрей Лунин
    Вратарь «Зари» и сборной Украины Андрей Лунин в ближайшее время перейдет в «Интер», утверждает Gazetta dello Sport.

    Сумма сделки составит 6 миллионов евро. На 19-летнего украинца также претендовали «Ювентус» и «Арсенал», но сам игрок сделал выбор в пользу «нерадзурри».

    «Интер» подпишет голкипера сборной Украины

    Ранее сообщалось, что спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио уже занялся поисками клуба Серии А, в котором Лунин проведет один-два сезона на правах аренды.

    Лунин выступает за «Зарю» с лета прошлого года, на его счету 29 матчей во всех турнирах за клуб.

    23 марта Лунин стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины, дебютировав в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1).

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