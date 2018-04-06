«Интер» подпишет голкипера сборной Украины

«Интер» достиг соглашения с луганской «Зарей» относительно трансфера голкипера, сообщает Fedenerazzurra.net со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Трансфер 19-летнего украинца обойдется «нерадзурри» в 6 миллионов евро.

Стороны договорились о трансфере, на днях пройдут встречи между представителями клубов и футболиста, а на следующей неделе будет объявлено о переходе.

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио уже занялся поисками клуба Серии А, в котором Лунин проведет один-два сезона на правах аренды.

Лунин выступает за «Зарю» с лета прошлого года, на его счету 29 матчей во всех турнирах за клуб.

На позапрошлой неделе Лунин стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины, дебютировав в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1).