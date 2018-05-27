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    Клопп: Мы не смогли выиграть финал и потеряли очень важного футболиста

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в финальном матче Лиги чемпионов (1:3).

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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  • Клопп — третий тренер, проигравший в трех финалах еврокубков. Ранее это делали Арсен Венгер и Эктор Купер.

    «Поздравляю "Реал" с победой. Уход Салаха с поля был серьезным моментом матча. Ему не повезло, он упал на плечо и получил серьезную травму. Но мы никогда не узнаем, как бы мог закончиться матч, если бы он остался. Мы, естественно, были шокированы и слишком глубоко отошли назад.

    Бейл сыграл ключевую роль — он забил невероятный гол ударом через себя.

    Я не в порядке. Совсем наоборот. Но стараюсь сохранять профессионализм. Мои чувства сейчас не так важны. Я уже проигрывал важные матчи прежде и смогу справиться с разочарованием. Но сейчас все мы испытываем ужасные чувства. Дорога домой будет не из приятных. Мы не смогли выиграть финал и потеряли очень важного футболиста», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

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