Клопп: Мы не смогли выиграть финал и потеряли очень важного футболиста

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в финальном матче Лиги чемпионов (1:3).

Юрген Клопп twitter.com/LFC 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Клопп — третий тренер, проигравший в трех финалах еврокубков. Ранее это делали Арсен Венгер и Эктор Купер.

«Поздравляю "Реал" с победой. Уход Салаха с поля был серьезным моментом матча. Ему не повезло, он упал на плечо и получил серьезную травму. Но мы никогда не узнаем, как бы мог закончиться матч, если бы он остался. Мы, естественно, были шокированы и слишком глубоко отошли назад.

Бейл сыграл ключевую роль — он забил невероятный гол ударом через себя.

Я не в порядке. Совсем наоборот. Но стараюсь сохранять профессионализм. Мои чувства сейчас не так важны. Я уже проигрывал важные матчи прежде и смогу справиться с разочарованием. Но сейчас все мы испытываем ужасные чувства. Дорога домой будет не из приятных. Мы не смогли выиграть финал и потеряли очень важного футболиста», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.