Кечинов: В «Арсенале» Эмери создат команду, которая будет завоевывать титулы

Бывший хавбек «Спартака» и сборной Россиисчитает, что, который в новом сезоне возглавит лондонский «Арсенал», в России не дали до конца реализовать свой талант.

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«Не всегда же после "ПСЖ" можно попасть в "Барселону". Если брать популярность, историю клуба, то, безусловно, "Арсенал" — великая команда.

Поэтому это не отступление, а наоборот. У Эмери появилась возможность создать коллектив, который опять будет завоевать титул и играть красиво как раньше.

У каждого есть своя изюминка, каждый хорош по-своему. Если разобраться, Венгер, по сути, ничего не выиграл, хотя "Арсенал" при нем выглядел симпатично, всегда был фаворитом и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. А Эмери уже три раза побеждал в Лиге Европы с "Севильей".

Неудачный опыт в России? Во-первых, это РФПЛ, и здесь все по-другому, чем в Европе. Во-вторых, думаю, что в "Спартаке" Эмери все-таки не дали до конца реализовать свой тренерский талант, потому что не было результата.

Его быстро убрали. Если потерпели бы, возможно, он занял бы первое место со "Спартаком" и играл бы в Лиге чемпионов. Но такова специфика профессии.

В "Севилье" у него получилось сразу дать результат, и он из года в год выигрывал Лигу Европы. "Спартак" — совсем другое дело», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».