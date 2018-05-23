ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак«Зенит» на выданье: Семаку или Сарри?
  • 18:57
    • Конте не собирается подавать в отставку
  • 18:18
    • «Арсенал» может подписать вратаря «Байера»
  • 16:51
    • Срна заявил об уходе из «Шахтера»
  • 16:37
    • «Зенит» пригласит Сарри на экскурсию в Санкт-Петербург
    Все новости спорта

    Кечинов: В «Арсенале» Эмери создат команду, которая будет завоевывать титулы

  • подписаться
    •
    Бывший хавбек «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов считает, что Унаи Эмери, который в новом сезоне возглавит лондонский «Арсенал», в России не дали до конца реализовать свой талант.

    Унаи Эмери
    Унаи Эмери
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Не всегда же после "ПСЖ" можно попасть в "Барселону". Если брать популярность, историю клуба, то, безусловно, "Арсенал" — великая команда.

    Поэтому это не отступление, а наоборот. У Эмери появилась возможность создать коллектив, который опять будет завоевать титул и играть красиво как раньше.

    У каждого есть своя изюминка, каждый хорош по-своему. Если разобраться, Венгер, по сути, ничего не выиграл, хотя "Арсенал" при нем выглядел симпатично, всегда был фаворитом и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. А Эмери уже три раза побеждал в Лиге Европы с "Севильей".

    Неудачный опыт в России? Во-первых, это РФПЛ, и здесь все по-другому, чем в Европе. Во-вторых, думаю, что в "Спартаке" Эмери все-таки не дали до конца реализовать свой тренерский талант, потому что не было результата.

    Его быстро убрали. Если потерпели бы, возможно, он занял бы первое место со "Спартаком" и играл бы в Лиге чемпионов. Но такова специфика профессии.

    В "Севилье" у него получилось сразу дать результат, и он из года в год выигрывал Лигу Европы. "Спартак" — совсем другое дело», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

  • По теме
  • Трансферный дайджест. 15-21 мая
  • 21/05/2018 в 13:45
    •
  • Прогноз
  • «Гремио» — «Дефенсор Спортинг»
  • 1,76
  • Завтра в 01:15
    •
    Арсенал Англия. Премьер-лига Футбол Англии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Спартак РФПЛ Футбол России Календарь АПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Офф-роуд: самые экстремальные серийные пикапыЛучшие альтернативы седана Toyota Camry в России
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мушкетеры» удержат лидерство в своем квартете
  • «Гремио» — «Дефенсор Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1,76
    •
  • «Серро Портеньо» оставит «Монагас СК» на последнем месте
  • «Серро Портеньо» — «Монагас СК». Прогноз и ставки
  • 1,83
    •
  • «Тампа-Бэй» или «Вашингтон». Кто составит компанию «Вегасу» в финале Кубка Стэнли?
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1,74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Факундо Феррейра Футбол Форвард одного касанияРассказываем о Факундо Феррейре, который может продолжить карьеру в России 19:030
  • 16:26
    • СМИ: «Спартак» и «Локомотив» претендуют на защитника «Зальцбурга»
  • 15:50
    • Агент подтвердил возможный трансфер защитника «Барселоны» в «Локомотив»
  • 14:48
    • «Краснодар» объявил о договоренности по трансферу Спаича
    Юрий Семин и Мануэл Фернандеш Футбол Жаркое лето СеминаВсе о трансферной кампании чемпиона России 13:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Австралийское и российское дерби в Страсбуре
  • 4,22
    •
  • 18:48
    • Талалаев может возглавить «Уфу»
  • 17:56
    • Юран: Для Эмери работа в «Арсенале» — это десять шагов вперед
  • 17:44
    • СМИ: Сарри может пригласить в «Зенит» Йоветича
    Унаи Эмери сделает «Арсенал» тактически более гибким Футбол «Арсенал» безвозвратно прощается с футболом ВенгераЧего ожидать от Эмери в «Арсенале»? 05:330
  • 16:13
    • Маркизио близок к уходу из «Ювентуса»
  • 15:36
    • В КХЛ появится первый хоккеист из Великобритании
  • 15:19
    • Глушаков готов приехать в сборную в любой момент
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие