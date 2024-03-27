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    Хватит ли Синнеру двух сетов для победы над Махачем?

    Махач — Синнер. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Майами 27 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Махач — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против чеха Томаша Махача в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 27 марта, начало — в 22:00 мск. Махач — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Махач

    Выступление Томаша пока что можно назвать главным сюрпризом на этом турнире.

    Чех впервые в карьере добрался до четвертьфинала на «Мастерсе», благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-50.

    В четвертом круге Махач спокойно выиграл у итальянца Маттео Арнальди (6:3, 6:3), который перед этим остановил Артура Фиса, Александра Бублика и Дениса Шаповалова.

    Самым эпичным получился матч против Энди Маррея в третьем круге — 5:7, 7:5, 7:6. Эта встреча продолжалась три с половиной часа.

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    Ну а главную сенсацию 23-летний теннисист преподнес во втором раунде, выиграв у Андрей Рублева со счетом 6:4, 6:4.

    Синнер

    Янник в предыдущем матче одержал победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:4, 6:3.

    В первом сете итальянец сразу же проиграл гейм на своей подаче, но эта ошибка так и осталось единственной в этом матче.

    Во второй партии Синнер забрал 92 процента розыгрышей на первом мяче и 90 процентов — на втором.

    Пока что самым сложным для Синнера был матч третьего круга против Таллона Грикспора — 5:7, 7:5, 6:1.

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    Янник выиграл 19 из 20 первых матчей сезона. Только пять игроков начинали сезон лучше, среди них — Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 7.50, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: дерзкий чех продемонстрировал шикарный теннис в недавних матчах, но ему вряд ли удастся удивить одного из лучших игроков сезона. Скорее всего, итальянцу хватит двух сетов для победы над главной сенсацией турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов меньше 20,5 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч Махач — Синнер с коэффициентом 1.97. Дата матча: 27.03.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Синнеру двух сетов для победы над Махачем?
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