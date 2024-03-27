«Лейкерс» обыграли «Милуоки» благодаря мощному дабл-даблу Дэвиса, «Даллас» разгромил «Сакраменто»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал выездную победу над «Милуоки» со счетом 128:124 ОТ (16:32, 26:26, 32:30, 27:13, 16:16, 11:7).

Одним из лучших в составе калифорнийской команды был Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 23 подборов.

Разыгрывающий защитник «Лейкерс» Д’Анджело Расселл к 29 очкам добавил 7 подборов и 12 передач, а Остин Ривз собрал трипл-дабл из 29 очков, 14 подборов и 10 передач.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл из 29 очков, 21 подбора и 11 передач.

92 очка от трех игроков «Лейкерс»

«Лейкерс» продлили победную серию до четырех матчей.

«Даллас» выиграл на выезде у «Сакраменто» со счетом 132:96 (31:28, 27:25, 38:23, 36:20).

Лидер гостей Лука Дончич к 28 очками добавил 11 подборов. Еще 25 очков «Маверикс» принес Джош Гидди.

У хозяев автором дабл-дабла стал Зайон Уильямсон, в активе которого 29 очков и 10 передач.

НБА. Результаты дня

«Майами» — «Голден Стэйт» 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)

«Милуоки» — «Лейкерс» 124:128 OT (32:16, 26:26, 30:32, 13:27, 16:16, 7:11)

«Нью-Орлеан» — «Оклахома-Сити» 112:119 (34:33, 24:40, 32:23, 22:23)

«Сакраменто» — «Даллас» 96:132 (28:31, 25:27, 23:38, 20:36)