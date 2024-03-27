Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения в матче с Аргентиной

Манфред Угальде Фото: globallookpress.com
Игра, состоявшаяся в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:1 в пользу действующих чемпионов мира.
В первом тайме в составе костариканцев отличился нападающий «Спартака» Манфред Угальде.
После перерыва аргентинцы ответили тремя результативными ударами. По голу забили Анхель Ди Мария, Алексис Мак Аллистер и Лаутаро Мартинес.
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не участвовал в этом матче из-за травмы.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Аргентина — Коста-Рика 3:1
Голы: 0:1 Манфред Угальде (34'), 1:1 Анхель Ди Мария (52'), 2:1 Алексис Мак Аллистер (56'), 3:1 Лаутаро Мартинес (77') Аргентина: Вальтер Бенитес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди (Херман Песселья, 82'), Николас Тальяфико, Джовани Ло Чельсо (Родриго Де Пауль, 72'), Алексис Мак Аллистер (Леандро Паредес, 60'), Энцо Фернандес (Николас Гонсалес, 82'), Анхель Ди Мария (Валентин Карбони, 82'), Алехандро Гарначо (Лаутаро Мартинес, 71'), Хулиан Альварес Коста-Рика: Кейлор Навас, Франсиско Кальво, Хулио Касканте, Манфред Угальде (Антони Контрерас, 90'), Ариэль Ласситер (Хосеф Мора, 90'), Альваро Самора (Элиас Агилар, 80'), Брандон Агилера (Jefferson Brenes Rojas, 68'), Orlando Galo, Josimar Alcocer (Warren Madrigal, 68'), Fernan Faerron, Haxzel Quiros Cruz Предупреждения: Науэль Молина (45 + 2'), Fernan Faerron (71')