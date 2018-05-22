В Украине состоялась облава на организаторов договорных матчей

Во вторник, 22 мая, состоялась массовая облава на организаторов договорных матчей в Украине. Правоохранительные органы сообщили о пяти преступных организациях. Они провели более 50 обысков в 9 областях страны, передает Sport Arena

Карта с клубами, которые замешаны в скандале sportarena.com 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Под подозрения в организации договорных матчей попали арбитры, тренеры и некоторые президенты клубов. Обыскы также провели у экс-наставника «Мариуполя» Александра Севидова и арбитра Евгения Арановского.

Список клубов, которые замешаны в скандале:

УПЛ: «Заря», «Олимпик», «Александрия», «Ворскла», «Звезда».

Первая лига: «Волынь», «Колос» Ковалевка, «Оболонь», «Арсенал» Киев, «Десна», «Сумы», «Нефтяник-Укрнефть», «Горняк-Спорт», «Полтава», «Кремень», «Черкасский Днепр», «Ингулец», «Гелиос», «Николаев», «Жемчужина», «Балканы».

Вторая лига: «Прикарпатье», «Буковина», «Нива» Винница, «Никополь», «Металлург» Запорожье, «Таврия», «Реал-Фарма», «Судостроитель», «Энергия».

Названия еще двух клубов из 35-ти не уточняются. В списке также есть представители любительского чемпионата, а также клубы, которые ранее прекратили существование.