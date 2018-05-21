Смолов верит в способности Мусаева

Нападающий «Краснодара»доволен работой под руководством нового тренера

«На второй день сказал ему: "Можете рассчитывать на мою поддержку. Обращайтесь в любой момент. Чем могу – помогу". Да, прежде он не работал с первой командой. Но если оказался там – значит, есть потенциал. Который увидел человек, поднявший футбол в Краснодаре на высочайший уровень. Его решение заслуживает как минимум уважения.

У Смолова есть договоренность с Галицким

Отсюда вывод. Не стоит идти вразрез с мнением президента клуба или пытаться самоутвердиться за счет молодого тренера. Наоборот, его надо поддержать, помочь проявить свои лучшие качества.

Убедили ли шесть туров, что Мусаев – именно тот тренер, который и нужен "Краснодару"? Более чем», — цитирует Смолова «Спорт-Экспресс».