ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Густав Нюквист празднует первый гол в ворота ШвейцарииЗащитили титул. Швеция в финале чемпионата мира дожала Швейцарию по буллитам
  • 10:56
    • Россияне назвали состав для подготовки к матчам отбора КМ-2019
  • 10:18
    • Тульский «Арсенал» объявил об уходе Божовича
  • 10:02
    • СМИ: Бенитес отклонил предложение «Зенита»
  • 08:55
    • Надаль вернулся на первую строку рейтинга ATP
    Все новости спорта

    Смолов верит в способности Мусаева

  • подписаться
    •
    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов доволен работой под руководством нового тренера Мурада Мусаева.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «На второй день сказал ему: "Можете рассчитывать на мою поддержку. Обращайтесь в любой момент. Чем могу – помогу". Да, прежде он не работал с первой командой. Но если оказался там – значит, есть потенциал. Который увидел человек, поднявший футбол в Краснодаре на высочайший уровень. Его решение заслуживает как минимум уважения.

    У Смолова есть договоренность с Галицким

    Отсюда вывод. Не стоит идти вразрез с мнением президента клуба или пытаться самоутвердиться за счет молодого тренера. Наоборот, его надо поддержать, помочь проявить свои лучшие качества.

    Убедили ли шесть туров, что Мусаев – именно тот тренер, который и нужен "Краснодару"? Более чем», — цитирует Смолова «Спорт-Экспресс».

  • По теме
  • Гончаренко – лучший: 4 подтверждения
  • 16/05/2018 в 04:34
    •
  • Прогноз
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
  • 1,81
  • Завтра в 03:00
    •
    Краснодар РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые доступные автомобили с турбомоторами в 2018 годуОфф-роуд: самые экстремальные серийные пикапы
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» сравняет счет в серии с «Тампой-Бэй»
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Радость футболистов «Интера» Футбол Впервые за шесть лет. «Интер» пробился в Лигу чемпионов«Нерадзурри» в напряженном матче одолели «Лацио» 09:560
  • 08:25
    • Парфенов сменит Тарханова в «Урале»
  • 08:16
    • «Зенит» предложил Сарри контракт на 7 млн евро в год
  • 08:02
    • Шарапова вернулась в топ-30 рейтинга WTA
    Фернандо Торрес Футбол Примера и Серия А: 3 вещи, которые Вы могли упуститьНепримечательные, но значимые события финального тура 07:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки на финише
  • 12,72
    •
  • 10:43
    • Акинфееву сложно играть на два фронта
  • 10:28
    • Путин предложил оставить Дворковича главой оргкомитета «Россия-2018»
  • 09:42
    • Иньеста не смог сдержать слез на церемонии прощания
    Хоккеисты «Вегаса» Хоккей НХЛ. «Вегас» — в финале плей-оффВсе о пятом матче финальной серии Западной конференции 07:140
  • 07:56
    • Карпин ничего не знает о будущем Мирзова в «Ростове»
  • 07:38
    • У Смолова есть договоренность с Галицким
  • 07:27
    • «Голден Стэйт» разгромил «Хьюстон» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие