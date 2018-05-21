У Смолова есть договоренность с Галицким

Нападающий «Краснодара» и сборной Россиисообщил, что у него есть договоренность с владельцем клубаотносительно возможного трансфера.

Мусаев: Если Смолова позовут в европейский топ-клуб – он может уйти

«С первого дня в "Краснодаре" почувствовал, с каким уважением относится он к футболистам. Несмотря на огромные успехи, которые достиг в бизнесе, с каждым общается на равных. Вот еще маленький штрих – по поводу моего будущего у нас есть четкая договоренность…

О переходе в другой клуб? Ну да. Если звезды сойдутся, обсудим эту тему.

Все ли прописано в контракте? В этом нет необходимости. Сергей Николаевич – человек слова. Не обманывает», — передает слова Смолова «Спорт-Экспресс».