Наингголан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Полузащитник «Ромы»после непопадания в состав сборной Бельгии на ЧМ-2018 решил объявить о завершении карьеры в национальной команде.

Раджа Наингголан instagram.com/radjanainggolan.4 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

«С большой неохотой вынужден сообщить, что моя международная карьера подошла к концу. Я всегда делал всё, что было в моих силах, чтобы достойно представлять свою страну. К сожалению, некоторых может не устраивать твоя попытка быть самим собой. Начиная с этого дня я буду главным болельщиком сборной Бельгии», — написал Наингголан в своем Instagram.

Наингголан не включен в расширенную заявку сборной Бельгии на ЧМ-2018

С 2009 года Наингголан провел за «красных дьяволов» 29 матчей и забил шесть мячей.