Вопрос о переезде питерского «Динамо» в Сочи решен окончательно

Выступающее в Футбольной национальной лиге питерскоесо следующего сезона будет представлять Сочи и играть на стадионе «Фишт», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Клуб, принадлежащий бизнесмену Борису Ротенбергу, будет называться ФК «Сочи». Почти все вопросы по ребредингу уже согласованы. Ожидается, что перед командой будет поставлена задача за два года выйти в премьер-лигу.

После отпуска подопечные тренера Александра Точилина соберутся в Санкт-Петербурге, где пройдут медицинское обследование и начнут подготовку к сезону. В Краснодарский край команда, видимо, перебазируется перед стартом первенства ФНЛ, который намечен на 17 июля.

В прошлом сезоне динамовцы заняли шестое место, кроме того, в Кубке России они одолели «Зенит» (3:2 в дополнительное время).