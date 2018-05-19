«Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Шахтер»

С уверенностью и без

Александр Хацкевич и Паулу Фонсека подходили к заключительному в сезоне «классическому» в разном настроении. Первый откровенно провалил сезон, проиграв «Шахтеру» на всех фронтах (в Суперкубке, чемпионате и Кубке), и в случае поражения в субботу рисковал остаться без работы. В пользу белоруса говорили всего два фактора. Первый – он активно использовал молодых футболистов (Шапаренко, Цыганков, Беседин и Шепелев). Второй – он научился играть с «Шахтером» (две минимальных победы и одна нулевая ничья в трех встречах чемпионата). Победа «Динамо» в кубковом финале могла бы стать решающим аргументом в пользу тренера, однако он проиграл. Причем проиграл абсолютно по делу — план Хацкевича с контролем мяча провалился. Плюс ко всему, сказалась мотивация «горняков». Если в чемпионате они еще могли позволить себе расслабиться, то в играх, где разыгрывались трофеи — отнюдь.

«Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд «Динамо» нужен новый вратарь?

А Фонсека к трем трофеям добавил новый двухлетний контракт с щедрым окладом в 4 миллиона евро. То, что португалец остается, может стать мощным сигналом для всех. Очевидно, что в новом сезоне у «Шахтера» будет новая команда — «горняки» рискуют потерять Фреда, цементирующего центр поля, Бернарда и лучшего бомбардира чемпионата Факундо Феррейру. И решение Фонсеки остаться, отклонив предложения из Англии и Италии, говорит не только о готовности специалиста строить новый «Шахтер», но и о том, что для «строительства» он получит необходимый материал. Но все это — летом. А пока — шанс поквитаться с «Динамо» на его же поле, причем без нескольких игроков основы. Фред и Тайсон, которых Тите включил в заявку на ЧМ-2018, еще до матча улетели в Бразилию, а Иван Ордец, Сергей Кривцов, Александр Зубков и Вячеслав Танковский не могли помочь своей команде из-за травм. У «Динамо» под вопросом были лишь Дерлис Гонсалес и Владимир Шепелев, зато должен был выйти на поле Олег Гусев — последний матч ветерана в футболке «Динамо» анонсировали еще неделю назад.

Спасибо, Бойко

Фонсека удивил — справа в обороне вышел молодой бразилец Додо, Фреда и Тайсона заменили Коваленко и Дентиньо, а на острие атаки появился Кайоде — Феррейра в своем, скорее всего, прощальном матче за «Шахтер» может выйти и на замену. У «Динамо» в состав вернулся Бульяский, заменивший травмированного Шепелева, а слева в обороне вышел молодой Миколенко, который произвел приятное впечатление в прошлом туре.

«Шахтер» начала с места в карьер и уже к четвертой минуте трижды потревожил Бойко — сначала опасно пробивал Марлос, затем издали выстрелил Исмаили, а еще спустя минуту пытался забить Кайоде. «Динамо» освоилось не сразу, но именно киевляне смогли открыть счет — на 16-й минуте Цыганков выполнил подачу с угла поля, а Вербич выиграл верховую дуэль сразу у нескольких оппонентов и с отскоком от газона пробил точно в сетку. Впрочем, уже спустя семь минут Марлос восстановил паритет, реализовав пенальти, который «привез» Кадар, завалив в своей штрафной быстрого Кайоде. Еще через три минуты классный проход удался Дентиньо — бразилец ворвался в штрафную, финтом убрал Гармаша, но пробил в защитника. В эти минуты «Шахтер» выглядел активнее, контролировал мяч и заставлял нервничать Хацкевича — неплохие шансы упустили Марслос и Степаненко.

До конца тайма «оранжево-черные» не реализовали еще один прекрасный момент — Кайоде убежал от двух центральных защитников, но не смог переиграть Бойко в ближнем бою. «Динамо» ответило на это «стандартом» — Беседин после подачи углового проверил на прочность каркас ворот Пятова.

Провал Хочолавы и последний матч Гусева

Старт второй половины остался за «Динамо». «Бело-голубые» здорово убегали в контратаки и в одной из них забили второй мяч: Цыганков отдал направо на свободного Кендзеру, тот прострелил в район вратарской, а Хочолава, пытаясь выбить мяч, срезал игровой снаряд в свои ворота. Пропустив, «Шахтер» занервничал, а киевляне, напротив, обрели уверенность и еще несколько раз потревожили Пятова — опасно пробивали Шапаренко и Миколенко. «Горняки» «проснулись» к 65-й минуте и дважды проверили Бойко дальними ударами. Удача, впрочем, была на стороне Дениса.

Заключительные 20 минут запомнились многочисленными паузами, грубостью Бойко в эпизоде с Кайоде, супермоментами Беседина и Степаненко, потасовкой имени Веллингтона Нема и выходом под овации трибун Олега Гусева — легендарного полузащитника проводили очень красиво. Так, как он, наверное, и хотел — с капитанской повязкой и с победой над принципиальным соперником. Пусть она и не повлияла на турнирное положение.

Хацкевич победил и, скорее всего, сохранит свою должность. Но пойдет ли это «Динамо» на пользу — большой вопрос.

Бушля Максим