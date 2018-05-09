«Шахтер» завоевал Кубок Украины и установил рекорд

Попытка №5

Пятое (и предпоследнее) очное свидание украинских грандов в нынешнем сезоне ожидалось с нескрываемым интересом. Несмотря на почти уже добытые «горняками» золотые медали (+5 очков за два тура до финиша), «Динамо» имело положительный баланс в «классическом» дерби — в чемпионате «Шахтер» не только ни разу не обыграл киевлян, но даже не забивал в ворота «бело-голубых» (0:1, 0:0, 0:1).

«Шахтер» воспользовался подарком «Горняки» победили «Зарю» и оторвались от «Динамо» на пять очков Впрочем, проблем с мотивацией у команды Александра Хацкевича не было и быть не могло — киевляне явно не планировали остаться без единого трофея.

В кадровом плане оба наставника могли рассчитывать на всех сильнейших. У динамовцев восстановились Денис Гармаш и Виталий Буяльский, из-за травм пропустившие последний поединок с «Мариуполем» (1:1). У «Шахтера» в Днепр прилетели все сильнейшие, если не считать давно травмированного Бернарда.

От соперника

В первом тайме встречи, которая, к слову, могла задержаться из-за неполадок со светом на «Днепр-Арене», «Шахтер» больше атаковал, но ничего из этого преимущества не получил — «Динамо» здорово построило игру от соперника и постоянно находило противоядие многочисленным острым выпадам противника.

Впрочем, в начале второго тайма ситуация изменилась. В эпизоде с первым голом киевляне полностью оголили левый фланг защиты — Йосип Пиварич побежал за Марлосом аж в центр поля, а Беньямин Вербич «прозевал» рывок Богдана Бутко, и защитник «горняков» прострелил точно на лучшего бомбардира УПЛ Факундо Феррейру, который просто подставил ногу.

Второй и переломный гол «пришел» также после ошибки «бело-голубых» — Ярослав Ракицкий со «стандарта» пробил не слишком сильно, но Денис Бойко сам придумал себе проблемы и был пойман на противоходе. Останься Денис на месте, мяч из сетки вынимать бы не пришлось. Этот мяч практически решил исход финала.

Выход Дьемерси Мбокани игру «Динамо» не освежил, и в отчаянии Хацкевич даже выпустил дебютанта Цитаишвили. Пару моментов киевляне все же создали (Андрея Пятов отразил сложный удар Вербича, а затем Виктор Цыганков пробил мимо после подачи Дениса Гармаша), но даже сократить отставание не смогли.

Рекорд

«Шахтер» выиграл Кубок Украины в третий раз подряд и в 12-й в истории. Это — рекордный показатель. Превзошли «горняки» именно своих сегодняшних соперников.

Кстати говоря, уже в ближайшее воскресенье команда Фонсеки может оформить «золотой дубль», если обыграет «Верес».

Бушля Максим