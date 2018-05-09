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    «Шахтер» завоевал Кубок Украины и установил рекорд

    «Динамо» нужен новый вратарь?

    Кубок Украины Футбол Украины Динамо Киев Шахтер Донецк
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    «Шахтер» победил со счетом 2:0
    «Шахтер» победил со счетом 2:0
    «Шахтер» Пауло Фонсеки впервые в сезоне обыграл «Динамо» Александра Хацкевича и завоевал Кубок Украины.

    Попытка №5

    Пятое (и предпоследнее) очное свидание украинских грандов в нынешнем сезоне ожидалось с нескрываемым интересом. Несмотря на почти уже добытые «горняками» золотые медали (+5 очков за два тура до финиша), «Динамо» имело положительный баланс в «классическом» дерби — в чемпионате «Шахтер» не только ни разу не обыграл киевлян, но даже не забивал в ворота «бело-голубых» (0:1, 0:0, 0:1).

    «Шахтер» воспользовался подарком «Горняки» победили «Зарю» и оторвались от «Динамо» на пять очков Впрочем, проблем с мотивацией у команды Александра Хацкевича не было и быть не могло — киевляне явно не планировали остаться без единого трофея.

    В кадровом плане оба наставника могли рассчитывать на всех сильнейших. У динамовцев восстановились Денис Гармаш и Виталий Буяльский, из-за травм пропустившие последний поединок с «Мариуполем» (1:1). У «Шахтера» в Днепр прилетели все сильнейшие, если не считать давно травмированного Бернарда.

    От соперника

    В первом тайме встречи, которая, к слову, могла задержаться из-за неполадок со светом на «Днепр-Арене», «Шахтер» больше атаковал, но ничего из этого преимущества не получил — «Динамо» здорово построило игру от соперника и постоянно находило противоядие многочисленным острым выпадам противника.

    Впрочем, в начале второго тайма ситуация изменилась. В эпизоде с первым голом киевляне полностью оголили левый фланг защиты — Йосип Пиварич побежал за Марлосом аж в центр поля, а Беньямин Вербич «прозевал» рывок Богдана Бутко, и защитник «горняков» прострелил точно на лучшего бомбардира УПЛ Факундо Феррейру, который просто подставил ногу.

    Второй и переломный гол «пришел» также после ошибки «бело-голубых» — Ярослав Ракицкий со «стандарта» пробил не слишком сильно, но Денис Бойко сам придумал себе проблемы и был пойман на противоходе. Останься Денис на месте, мяч из сетки вынимать бы не пришлось. Этот мяч практически решил исход финала.

    Выход Дьемерси Мбокани игру «Динамо» не освежил, и в отчаянии Хацкевич даже выпустил дебютанта Цитаишвили. Пару моментов киевляне все же создали (Андрея Пятов отразил сложный удар Вербича, а затем Виктор Цыганков пробил мимо после подачи Дениса Гармаша), но даже сократить отставание не смогли.

    Рекорд

    «Шахтер» выиграл Кубок Украины в третий раз подряд и в 12-й в истории. Это — рекордный показатель. Превзошли «горняки» именно своих сегодняшних соперников.

    Кстати говоря, уже в ближайшее воскресенье команда Фонсеки может оформить «золотой дубль», если обыграет «Верес».

    Бушля Максим

    Кубок Украины. Финал
    «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) — 0:2 (0:0)
    Голы: Феррейра, 47, Ракицкий, 61«Динамо»: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Шепелев, Гармаш – Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 66), Вербич (Цитаишвили, 86) – Беседин«Шахтер»: Пятов – Бутко (Хочолава, 90), Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Фред — Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 65), Тайсон – Феррейра (Кайоде, 75)Предупреждения: Беседин, Кендзера, Шепелев, Гармаш — Фред, Степаненко
    За риском – в соседний киоск«Динамо Киев» — «Шахтер Донецк». Прогноз и ставки на финал Кубка Украины по футболу 9 мая
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