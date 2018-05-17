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    Кузьмин опроверг информацию об уходе из «Рубина»

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    Олег Кузьмин
    На фото:Олег Кузьмин
    Защитник Олег Кузьмин не намерен покидать «Рубин», о чем накануне подумали болельщики.

    Причиной заблуждения послужил пост футболиста в Instagram, где он разместил эмодзи с открытой ладошкой на фоне эмблемы казанского клуба.

    «Все уже обзвонились. Не знаю, почему такая реакция. Я не планирую покидать "Рубин", у меня действующий контракт», — цитирует Кузьмина «Спорт-Экспресс».

    Кузьмин попрощался с «Рубином»

    В прошедшем чемпионате России защитник провел 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Кузьмин перешел в «Рубин» в 2010 году из «Локомотива». В составе казанской команды он провел в общей сложности 203 игры и забил 7 голов, став обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2012).

    Ранее «Рубин» покинули 37-летний вратарь Сергей Рыжиков и 38-летний полузащитник Гекдениз Карадениз.

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