Кузьмин опроверг информацию об уходе из «Рубина»

Защитникне намерен покидать «Рубин», о чем накануне подумали болельщики.

Причиной заблуждения послужил пост футболиста в Instagram, где он разместил эмодзи с открытой ладошкой на фоне эмблемы казанского клуба.

«Все уже обзвонились. Не знаю, почему такая реакция. Я не планирую покидать "Рубин", у меня действующий контракт», — цитирует Кузьмина «Спорт-Экспресс».

Кузьмин попрощался с «Рубином»

В прошедшем чемпионате России защитник провел 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Кузьмин перешел в «Рубин» в 2010 году из «Локомотива». В составе казанской команды он провел в общей сложности 203 игры и забил 7 голов, став обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2012).

Ранее «Рубин» покинули 37-летний вратарь Сергей Рыжиков и 38-летний полузащитник Гекдениз Карадениз.