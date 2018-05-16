Марадона в Белоруссии: Свадебный генерал для брестского «Динамо»

Скандальный Марадона

Тренерская карьера легендарного аргентинца началась курьезным образом — после того как в его допинг-пробе на ЧМ-1994 обнаружили сразу пять запрещенных веществ.

Марадона получил дисквалификацию на 15 месяцев и стал искать, куда бы деть свою неуемную энергию, частенько подпитываемую кокаином.

Тренировать аргентинскую «Мандию» Диего начал еще не имея тренерской лицензии проработал там недолго, всего через два месяца подравшись с владельцем клуба, который пришел в раздевалку оскорблять игроков после поражения.

Следующим клубом Марадоны стал «Расинг» из Авельянеды, где он проработал четыре месяца, после чего вернулся доигрывать в «Боку Хуниорс», где и закончил карьеру игрока в 1997 году.

С 22 июня 2005 года по 26 августа 2006 года Марадона занимал пост вице-президента совета клуба «Бока Хуниорс», а второй виток тренерской карьеры Диего начался сразу в сборной Аргентины, с который он проработал с 2008 по 2010 годы.

Начинающий специалист сумел вывести национальную команду на ЧМ-2010, где она дошла до четвертьфинала и была разгромлена Германией со счетом 0:4, потерпев самое крупное поражение за 36 лет.

Работа Марадоны в сборной Аргентины сопровождалось огромным количеством скандалов и конфликтов между тренерами и игроками, так что увольнение Диего было неизбежным.

Когда специалист в 2010 году заикнулся о том, что хочет вернуться на тренерский мостик национальной команды, аргентинские СМИ провели опросы общественного мнения показавшие, что 90% аргентинцев выступают против этого.

Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) 9 Сен 2017 в 10:31 PDT

Следующей остановкой Марадоны на тренерском пути стал эмиратский клуб «Аль-Васл» в 2011 году. Аргентинец дрался с болельщиками, ругался с руководством клуба и тренерами команд-соперниц и всего через год был уволен, заработав за сезон 3,5 миллиона евро.

В 2017 году Марадона возглавил арабский клуб «Аль-Фуджайра», но и там продержался всего сезон. После того, как команда не смогла пробиться в первый дивизион ОАЭ, стороны в апреле 2018 года разорвали контракт по взаимного согласию до окончания чемпионата.

Впрочем, судя по всему, расстаться с «Аль-Фуджайрой» больше хотелось аргентинцу, который подал в отставку в момент, когда клуб вполне мог попасть в стыковые матчи.

Руководство «Аль-Фуджайры» попыталось договориться о продлении контракта еще на год, и добилось своего — Диего пообещал подписать контракт и продолжить работу с командой.

Но внезапно юрист Марадоны приостановил переговоры и потребовал, чтобы зарплата Диего увеличилась в четыре раза. Разумеется, клуб на это пойти не мог, и аргентинец стал свободным человеком, открытым для предложений.

Скорее всего, на тот момент он уже грел в кармане приглашение из белорусского клуба.

Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) 20 Апр 2018 в 9:48 PDT

Загадочное «Динамо»

Еще три года назад брестское «Динамо» было обычным нищим белорусским клубом-аутсайдером из провинции, у которого не хватает денег даже на интернет в офисе.

Все изменилось, когда в 2016 году партнером и совладельцем клуба стал владелец компании Sohra Overseas шейх Поль Даэр.

В клубе появились деньги (титульный спонсор «Динамо» – Audi ) и целый штат молодых и прогрессивных управленцев во главе с директором по развитию Виктором Радьковым, которые с жаром взяли на дело, в первую очередь — на ниве пиара.

Одним из первых заметных достижений на этом поле стало видеопослание от игроков клуба Эрику Кантона. После того, как великий француз безрезультатно предложил свою кандидатуру на пост наставника сборной Англии, его пригласили в Брест.

Будь нашим богом, Кантона!

В 2017 году «Динамо» поднялось с 13 на 4-е место в чемпионате страны. выиграло национальный кубок, с помпой отпраздновав это на улицах Бреста в стиле европейских команд, а также стало стало самой посещаемой командой Белоруссии (5 300 человек в среднем за матч).

Гулять так гулять!

Примечательно, что, по словам пресс-службы «Динамо», больше не занимается клубом, так как в конце 2017 года продал акции. Кто их приобрел и инвестирует сейчас – неизвестно, но денег у клуба явно меньше не стало, как и планов на будущее.

Максим Краснобаев коммерческий директор «Динамо» «Динамо-Брест» образца 2021 года – это участник Лиги чемпионов как минимум. Однозначно участник еврокубков. Это пул партнеров и спонсоров по европейскому образцу (пусть в Беларуси и другие цифры). Это своя академия, это база, это продажи игроков из нашего чемпионата не для галочки.

Воспитывать молодых игроков был приглашен испанец, который работал в Федерации футбола Испании, тренерских штабах

Приглашение Диего Марадоны, в свою очередь, больше напоминает очередной пиар-трюк.

Зиц-председатель Марадона

Первые новости о том, что Марадона может перебраться в Белоруссию появились в воскресенье, 13 мая. Руководство «Динамо» хотело держать все в секрете до самого конца, но утечку запустили агенты аргентинца, при этом знатно запутав общественность — появлялись новости о том, что Диего займет должность главного тренера команды или президента клуба.

Впрочем, даже сам великий аргентинец, похоже, не очень понимает, на что именно он подписался, заключив трехлетний контракт с белорусами. В эфире телеканала «Беларусь 1» заявил: «Я президент, я тренер брестского "Динамо". С любовью».

«Подписываю контракт и становлюсь президентом ФК "Динамо" Брест. Спасибо за доверие», – написал Марадона в своем инстаграме.

На самом деле, аргентинец стал председателем правления брестского «Динамо». Впрочем, по данным аргентинского телеканала C5N, Марадона также получит 20% акций клуба.

Забавно, что презентация Диего пройдет не в Бресте, и даже не в Минском офисе «Динамо», а в отеле Emirates Palace в Абу-Даби (ОАЭ). Впрочем, по заверению руководства клуба, большую часть своего времени Марадона будет проводить в Белоруссии.

К выполнению своих обязанностей он приступит после ЧМ-2018, где он будет работать в качестве комментатора для венесуэльского телевидения.

Ольга Хижинкова Пресс-секретарь брестского «Динамо» Как мы уже сообщили, Диего приступит к выполнению своих обязанностей после чемпионата мира в России. Там он будет работать комментатором по контракту с венесуэльским ТВ. В Венесуэлу же в ближайшее время и отправится — поддержать Николаса Мадуро на предстоящих президентских выборах. Затем на короткое время Марадона заглянет на родину — в Аргентину — и после этого вернется в Эмираты. Там 21 мая состоится анонсированная нами пресс-конференция. Мы уже ищем для Диего жилплощадь. Планируется, что если не все время, то значительную его часть Диего будет в Бресте. Работать по стратегическим направлениям, в том числе с клубной академией. Кстати, как только был подписан контракт, у Марадоны возник порыв сразу же полететь в Беларусь — познакомиться с командой, клубом, городом... В общем, с местом своей будущей работы.

Публикация от FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 Май 2018 в 1:14 PDT

Каковы же обязанности Марадоны в брестском «Динамо»? Официально аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития клуба и взаимодействовать с его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».

Неофициально Марадона, скорее всего, будет выполнять роль свадебного генерала. Аргентинец подписал pr-контракт, став амбассадором бренда имени себя, громким именем которого теперь будут усиленно пользоваться люди из «Динамо».

Дмитрий Селюк Агент ФИФА Теперь в Белоруссию приедут многие футболисты, которые до этого даже предложения из этой страны не стали бы рассматривать. Не сомневаюсь, что Диего будет давать советы тренерам. Это в его характере. Будет влезать и заниматься тем, что хочет. Главный тренер будет под Марадоной. Все-таки личность такого масштаба. Для него в этом плане это удобно. Если неудача — это тренер. Удача — это Диего. Сейчас он привезет туда тренера, подъедут аргентинцы. Не знаю, правда, получится ли в этом проекте что-то с точки зрения футбола, но ажиотаж гарантирован. Хотя если дают деньги на приглашение Марадоны, готовы тратить на трансферы, зарплаты. «Динамо» может собрать всех лучших в Белоруссии. И стать чемпионом.

Мы уже видели это на примере Жерара Депардье и Стивена Сигала. Теперь и Марадона будет торговать лицом на публичных мероприятиях, его будут возить по городам и весям, давая возможность белорусам и мальчишкам из академии «Динамо» на секунду прикоснуться к легенде, получающей за это немалые суммы.

Потом новизна улетучится, аргентинец начнет вызывать не благоговение, а смех, после чего Марадона разругается с настоящим руководством клуба, упакует чемодан и отправится за новым вызовом.

Учитывая его послужной список, случится это примерно через год.