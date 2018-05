Защитник «Манчестер Сити»продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает пресс-служба «горожан».

Контракт с 20-летним испанцем подписал «Штутгарт».

Испанский игрок не провёл за «горожан» ни одного официального матча, а последние два сезона провёл в аренде в испанской «Жироне».

В текущем сезоне он сыграл 32 поединка в Ла Лиге.

Best of luck to @pablomaffeo who has signed for Bundesliga side VfB Stuttgart on a permanent deal. #mancity pic.twitter.com/YEjsPQsqxl