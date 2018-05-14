ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сампаоли объявил расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хорхе Сампаоли
    На фото:Хорхе Сампаоли
    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил расширенный список футболистов, которые претендуют на попадание в итоговую заявку национальной команды для участия в чемпионате мира–2018.

    В расширенный список вошли 35 футболистов, сообщает официальный Twitter сборной Аргентины.

    Голкиперы: Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Кабальеро («Челси»), Гусман («Тигрес»), Армани («Ривер Плейт»).

    Защитники: Меркадо («Севилья»), Сальвио («Бенфика»), Маскерано («Хэбей Чайна Форчун»), Отаменди («Манчестер Сити»), Песселья («Фиорентина»), Фасио («Рома»), Рохо («Манчестер Юнайтед»), Мори («Эвертон»), Тальяфико («Аякс»), Акунья («Спортинг»), Ансальди («Торино»).

    Полузащитники: Лансини («Вест Хэм Юнайтед»), Сентурион («Расинг» Авельянеда), Меса («Индепендьенте»), Билья («Милан»), Писарро («Севилья»), Энцо Перес («Ривер Плейт»), Банега («Севилья»), Ло Чельсо («ПСЖ»), Паредес («Зенит»), Батталья («Спортинг»), Ди Мария («ПСЖ»), Павон («Бока Хуниорс»), Пабло Перес («Бока Хуниорс»).

    Нападающие: Дибала («Ювентус»), Перотти («Рома»), Месси («Барселона»), Агуэро («Манчестер Сити»), Игуаин («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Расинг» Авельянеда), Икарди («Интер»).

    Окончательный список из 23 игроков будет объявлен 21 мая.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеХарри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форварда
    Подробный разбор
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»
  • СМИ – об итогах ФНЛ сезона 2017/18.
    •
  • Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое
  • «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу
    •
  • Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери
  • Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Ренна» — в обзоре СМИ
    •
  • Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников
  • Идолы нравственности и просто хорошие парни
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия и Словакия не забросят много шайб
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 14 мая
  • 2,10
    •
  • Россия – Швеция. Кто выиграет битву за первое место в группе «А»?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая
  • 1,84
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:44
    • В Федерации футбола Италии подтвердили назначение Манчини
  • 21:31
    • Арбитр ЧМ-2018 получил пожизненную дисквалификацию из-за вымогательства взятки
  • 21:03
    • Сборная Бразилии объявила состав на ЧМ-2018
  • 20:35
    • Игнашевич: Предложение Черчесова было неожиданным
  • 20:06
    • ЦСКА объявил об уходе Миланова
  • 19:50
    • Игнашевич возвращается в сборную России
  • 19:11
    • Тухель стал новым главным тренером ПСЖ
  • 18:58
    • «Хоффенхайм» подписал полузащитника «Кельна»
  • 18:41
    • Тульский «Арсенал» на сборе в Австрии сыграет с «Витессом» Слуцкого
  • 18:24
    • РФС рассказал о ситуация с получением лицензии у клубов ФНЛ
  • 18:11
    • Неста возглавил «Перуджу»
  • Успех «Барселоны» в этом сезоне не стал историческим
  • Реакция прессы на матч «Леванте» — «Барселона»
    • 16:53
  • 16:52
    • Федун: Первоочередная задача «Спартака» — попадание в Лигу чемпионов
  • 16:38
    • «Тоттенхэм» продлил контракт с защитником
  • 16:09
    • Сборная Дании объявила расширенный состав на ЧМ-2018
  • 15:55
    • СМИ: Анчелотти согласился возглавить «Наполи»
  • 15:36
    • Тевес объявил о завершении карьеры по истечению контракта с «Бока Хуниорс»
  • «Гремио» решит все вопросы с выходом в следующий раунд
  • «Монагас СК» — «Гремио». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
    • 1,69Послезавтра в 03:30
  • Смогут ли «вожди» отвоевать второе место?
  • «Коло-Коло» — «Боливар». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
    • 1,78Послезавтра в 03:30
  • 15:23
    • Селихов перенес операцию в Риме
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус