Сампаоли объявил расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

В расширенный список вошли 35 футболистов, сообщает официальный Twitter сборной Аргентины.
Голкиперы: Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Кабальеро («Челси»), Гусман («Тигрес»), Армани («Ривер Плейт»).
Защитники: Меркадо («Севилья»), Сальвио («Бенфика»), Маскерано («Хэбей Чайна Форчун»), Отаменди («Манчестер Сити»), Песселья («Фиорентина»), Фасио («Рома»), Рохо («Манчестер Юнайтед»), Мори («Эвертон»), Тальяфико («Аякс»), Акунья («Спортинг»), Ансальди («Торино»).
Полузащитники: Лансини («Вест Хэм Юнайтед»), Сентурион («Расинг» Авельянеда), Меса («Индепендьенте»), Билья («Милан»), Писарро («Севилья»), Энцо Перес («Ривер Плейт»), Банега («Севилья»), Ло Чельсо («ПСЖ»), Паредес («Зенит»), Батталья («Спортинг»), Ди Мария («ПСЖ»), Павон («Бока Хуниорс»), Пабло Перес («Бока Хуниорс»).
Нападающие: Дибала («Ювентус»), Перотти («Рома»), Месси («Барселона»), Агуэро («Манчестер Сити»), Игуаин («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Расинг» Авельянеда), Икарди («Интер»).
Окончательный список из 23 игроков будет объявлен 21 мая.