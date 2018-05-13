«Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Ruben Loftus-Cheek, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха.
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Киран Гиббз, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Джейк Ливермор, Крис Брант, Гжегож Крыховяк, Хосе Саломон Рондон, Джеймс Макклин, Джей Родригес.
Предыдущий матч соперников: «ЦСКА» — «Анжи» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.