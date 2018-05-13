«Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

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