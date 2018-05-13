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    Полузащитник «Гремио» перейдет в «Барселону» зимой

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    Артур Рамос
    На фото:Артур Рамос
    Полузащитник «Гремио» Артур Рамос станет игроком «Барселоны» в январе следующего года, информирует Sport.es.

    Как стало известно изданию, «сине-гранатовые» уже внесли аванс за хавбека в размере 4 миллионов евро.

    По окончании сезона «Барселона» заплатит еще 11 миллионов, а во время зимнего трансферного окна перечислит бразильцам 15 миллионов.

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    Таким образом, трансфер Рамоса обойдется каталонцам в 30 миллионов евро. Еще 9 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

    Ранее «Барселона» на своем официальном сайте подтвердила информацию о договоренности по трансферу хавбека, но не уточнила, когда он переедет в Испанию.

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