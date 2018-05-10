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    Иньеста рассматривает все варианты, кроме европейских

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    Андрес Иньеста
    На фото:Андрес Иньеста
    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пока не может сказать, где продолжит свою футбольную карьеру.

    «Возможны все варианты, кроме Европы. Ранее говорили о Китае, затем о Японии, теперь появились разговоры об Австралии.

    Однако я обо всем расскажу тогда, когда придет время. У меня есть еще полторы недели, чтобы насладиться концовкой сезона.

    Лишь после этого я полностью сосредоточусь на выборе нового клуба. Нужно решить еще много нюансов, и я постараюсь выбрать лучший вариант», — цитирует Иньесту AS.

    СМИ: Иньеста подпишет контракт с японским клубом

    Ранее Иньеста объявил, что текущий сезон станет для него последним в футболке «Барселоны».

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