Иньеста рассматривает все варианты, кроме европейских

Полузащитник «Барселоны»пока не может сказать, где продолжит свою футбольную карьеру.

«Возможны все варианты, кроме Европы. Ранее говорили о Китае, затем о Японии, теперь появились разговоры об Австралии.

Однако я обо всем расскажу тогда, когда придет время. У меня есть еще полторы недели, чтобы насладиться концовкой сезона.

Лишь после этого я полностью сосредоточусь на выборе нового клуба. Нужно решить еще много нюансов, и я постараюсь выбрать лучший вариант», — цитирует Иньесту AS.

СМИ: Иньеста подпишет контракт с японским клубом

Ранее Иньеста объявил, что текущий сезон станет для него последним в футболке «Барселоны».