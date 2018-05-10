Туран дисквалифицирован на 16 матчей за нападение на судью

Инцидент произошёл во время домашнего матча 32-го тура чемпионата Турции с «Сивасспором» (1:1).
На 94-й минуте матча Туран раскритиковал и толкнул лайнсмена, посчитав, что он должен был зафиксировать фол соперника. Главный арбитр показал футболисту красную карточку.
Таким образом, полузащитник, права на которого принадлежат «Барселоне», пропустит последние два матча турецкого первенства, а также несколько месяцев в начале следующего сезона.
«Истанбул» занимает третье место в чемпионате Турции.
Arda Turan loses it after #Sivasspor draw and is sent off ❌🇹🇷 pic.twitter.com/w1bwaV6efL— Bruno Bottaro (@br1bottaro) 4 мая 2018 г.