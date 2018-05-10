ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Туран дисквалифицирован на 16 матчей за нападение на судью

    Барселона Примера Футбол Испании Происшествия Между тем Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Арда Туран
    На фото:Арда Туран
    Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран дисквалифицирован на 16 матчей за нападение на судью, сообщает Ntvspor.net.

    Инцидент произошёл во время домашнего матча 32-го тура чемпионата Турции с «Сивасспором» (1:1).

    На 94-й минуте матча Туран раскритиковал и толкнул лайнсмена, посчитав, что он должен был зафиксировать фол соперника. Главный арбитр показал футболисту красную карточку.

    Таким образом, полузащитник, права на которого принадлежат «Барселоне», пропустит последние два матча турецкого первенства, а также несколько месяцев в начале следующего сезона.

    «Истанбул» занимает третье место в чемпионате Турции.


    Без сюрпризов«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Ночной кошмар Рамоса и очередной провал «Плана Б»
  • Обзор СМИ после поражения «Реала» в матче чемпионата Испании против «Севильи
    •
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
  • 10/05
    • «Реал» на выезде уступил «Севилье»
  • 10/05
    • Иньеста рассматривает все варианты, кроме европейских
  • 09/05
    • «Барселона» разгромила «Вильярреал», Дембеле оформил дубль
  • 09/05
    • СМИ: «Барселона» заплатит за Гризманна 100 миллионов евро отступных
  • 09/05
    • Эмре Джан может пропустить финал Лиги чемпионов
  • 09/05
    • Серджи Роберто дисквалифицирован на четыре матча за удар Марсело
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Подробный разбор
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других
  • Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Окажет ли сборная Чехии сопротивление России?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 10 мая
  • 1,70
    •
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Кто победит в первом матче финала Восточной конференции?
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 12 мая
  • 2,00
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:58
    • Павлюченко: Мне кажется, что пришло время завершить карьеру
  • 20:16
    • МЧС: В городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
  • 19:06
    • «Ахмат» подал заявку на получение лицензии УЕФА
  • 18:55
    • Черчесов — в пятерке самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018
  • 18:51
    • Орлов: Дзюба и Шатов выиграли дуэль с Манчини, а проиграл от этого «Зенит»
  • 18:42
    • «Атлетико» пытается вернуть Агуэро
  • 18:29
    • Бердыев: Если бы не организационные проблемы «Рубина», вопрос еврокубков был бы открыт
  • Ночной кошмар Рамоса и очередной провал «Плана Б»
  • Обзор СМИ после поражения «Реала» в матче чемпионата Испании против «Севильи
    • 18:28
  • 18:08
    • Прядкин: Место проведения Суперкубка России объявим 11 мая
  • 16:35
    • Итальянский клуб интересуется Промесом
  • «Тоттенхэм» счастливо попрощался с «Уэмбли», Конте несчастливо — со «Стамфорд Бридж»
  • Реакция прессы на матчи «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» и «Челси» — «Хаддерсфилд» в АПЛ
    • 16:34
  • 16:10
    • Руни может продолжить карьеру в MLS
  • 15:35
    • «Арсенал» и «Ахмат» подавали заявки на получение лицензии УЕФА
  • 15:16
    • Луческу «зол на Манчини»
  • 14:37
    • СМИ: Жена Манчини прилетит в Санкт-Петербург для переговоров с «Зенитом»
  • 13:57
    • Кришито хорошо запомнились победные матчи против «Спартака» и ЦСКА
  • 13:44
    • Чалов рассматривается Черчесовым в состав сборной России на ЧМ-2018
  • 13:42
    • Агент опроверг интерес «Спартака» к Калиничу
  • 13:31
    • «Рубин» подал в УЕФА заявку на лицензирование
  • 13:17
    • Дзюба: Луческу надо было дать еще один год
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус