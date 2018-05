Туран дисквалифицирован на 16 матчей за нападение на судью

Полузащитник «Истанбул Башакшехир»дисквалифицирован на 16 матчей за нападение на судью, сообщает Ntvspor.net.

Инцидент произошёл во время домашнего матча 32-го тура чемпионата Турции с «Сивасспором» (1:1).

На 94-й минуте матча Туран раскритиковал и толкнул лайнсмена, посчитав, что он должен был зафиксировать фол соперника. Главный арбитр показал футболисту красную карточку.

Таким образом, полузащитник, права на которого принадлежат «Барселоне», пропустит последние два матча турецкого первенства, а также несколько месяцев в начале следующего сезона.

«Истанбул» занимает третье место в чемпионате Турции.

Arda Turan loses it after #Sivasspor draw and is sent off ❌🇹🇷 pic.twitter.com/w1bwaV6efL