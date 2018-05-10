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    Черданцев: Не завидую Черчесову – эта сборная слабейшая

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    Георгий Черданцев
    На фото:Георгий Черданцев
    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказал мнение о сборной России и ее шансах на предстоящем чемпионате мира.

    «Надеюсь, сборная выйдет из группы. Это уже успех, потому что, напомню, в своей истории сборная России ни разу из группы не выходила.

    Дальше, против Испании, полагаю, шансов практически нет, а вот Португалию, если она, конечно, выйдет, в одном отдельном матче, если все сложится в нашу пользу, можно и пройти.

    Сильнейшая сборная была в 2008-м. А слабейшая, как ни прискорбно, это нынешняя команда, которая готовится к домашнему чемпионату мира. Я не завидую Станиславу Черчесову», – заявил Черданцев в интервью «Собеседнику».

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