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    СМИ: «Барселона» заплатит за Гризманна 100 миллионов евро отступных

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    Антуан Гризманн
    На фото:Антуан Гризманн
    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в летнее трансферное окно перейдет в «Барселону», утверждает Cadena SER.

    По данным источника, президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу позвонил главе «Атлетико» Энрике Сересо и уведомил его о намерении выплатить 100 млн евро отступных за француза.

    Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до 2022 года. По его условиям, уже этим летом сумма отступных за Гризманна снизится с 200 миллионов евро до 100.

    Из них 20 процентов отправятся «Реал Сосьедад», откуда Гризманн переехал в Мадрид.

    В нынешнем сезоне 27-летний Гризманн провел за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.


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