СМИ: «Барселона» заплатит за Гризманна 100 миллионов евро отступных

Нападающий «Атлетико»в летнее трансферное окно перейдет в, утверждает Cadena SER.

По данным источника, президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу позвонил главе «Атлетико» Энрике Сересо и уведомил его о намерении выплатить 100 млн евро отступных за француза.

Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до 2022 года. По его условиям, уже этим летом сумма отступных за Гризманна снизится с 200 миллионов евро до 100.

Из них 20 процентов отправятся «Реал Сосьедад», откуда Гризманн переехал в Мадрид.

В нынешнем сезоне 27-летний Гризманн провел за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.

Barcelona have informed Atletico Madrid that they will pay Antoine Griezmann's €100m release clause, according to @La_SER pic.twitter.com/gN9JuQvTn8