«Порту» — чемпион Португалии

выиграл чемпионат Португалии сезона-2017/18.

Это стало известно после ничейного результата в игре между конкурентами «Порту» — «Спортинга» и «Бенфики». Во встрече 33-го тура команды разошлись миром со счётом 0:0.

За тур до финиша чемпионата Португалии у «Порту» в активе 82 очка, тогда как у «Спортинга» и «Бенфики» по 78 очков.

«Порту» выиграл чемпионат Португалии в 28-й раз в своей истории и впервые с сезона-2012/13, прервав серию из четырёх побед «Бенфики».

Рекордсменом по количеству титулов является «Бенфика» (36), а тройку замыкает «Спортинг» (18).