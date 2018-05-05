Семин: Я верил в чемпионство!

Главный тренер «Локомотива»поделился эмоциями после победы над «Зенитом» в 29-м туре чемпионата России.

«Конечно, я верил в чемпионство! Даже когда мы играли вничью или проигрывали. Я всегда верил в своих футболистов. Мы прошли это тяжелое соревнование.

Самое главное, мы вернули на стадион болельщиков. Вернули их своей игрой и душой. Стадион заполнен. Мы верим болельщикам, а они верят в нас!

"Локомотив" минимально обыграл "Зенит" и оформил чемпионство

Эдер? Он должен был забить. Эдер же на чемпионате Европы забил золотой мяч. Это хороший футболист, но немного ему не везло. Когда человек хорошо работает, он всегда принесет пользу», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».