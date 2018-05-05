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    Семин: Я верил в чемпионство!

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    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после победы над «Зенитом» в 29-м туре чемпионата России.

    «Конечно, я верил в чемпионство! Даже когда мы играли вничью или проигрывали. Я всегда верил в своих футболистов. Мы прошли это тяжелое соревнование.

    Самое главное, мы вернули на стадион болельщиков. Вернули их своей игрой и душой. Стадион заполнен. Мы верим болельщикам, а они верят в нас!

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    Эдер? Он должен был забить. Эдер же на чемпионате Европы забил золотой мяч. Это хороший футболист, но немного ему не везло. Когда человек хорошо работает, он всегда принесет пользу», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».

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