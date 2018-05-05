«Локомотив» минимально обыграл «Зенит» и оформил чемпионство

В центральном поединке 29-го тура РФПЛна своем поле принимали одержал минимальную победу со счетом 1:0, которая досрочно принесла москвичам чемпионский титул.

Судьбу поединка решила атака «Локо» на 87-й минуте, когда Фарфан дошел до штрафной и отдал пас на ход Игнатьеву, а тот совершил прострел — Эдер опередил защитника и отправил мяч в угол ворот.

Таким образом, последний тур сезона станет формальностью для «Локомотива» (60 очков), тогда как «Зенит» (50) остался на пятом месте и еще имеет теоретические шансы подняться выше. Московский клуб завоевал титул впервые за 14 лет.