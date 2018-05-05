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    «Локомотив» минимально обыграл «Зенит» и оформил чемпионство

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    «Локомотив» забил победный гол в концовке встречи
    На фото:«Локомотив» забил победный гол в концовке встречи
    В центральном поединке 29-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле принимал «Зенит» и одержал минимальную победу со счетом 1:0, которая досрочно принесла москвичам чемпионский титул.

    Судьбу поединка решила атака «Локо» на 87-й минуте, когда Фарфан дошел до штрафной и отдал пас на ход Игнатьеву, а тот совершил прострел — Эдер опередил защитника и отправил мяч в угол ворот.

    Таким образом, последний тур сезона станет формальностью для «Локомотива» (60 очков), тогда как «Зенит» (50) остался на пятом месте и еще имеет теоретические шансы подняться выше. Московский клуб завоевал титул впервые за 14 лет.

    Чемпионат России. 29-й тур
    «Локомотив» — «Зенит» — 1:0 (0:0)
    Гол: Эдер, 87«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Фарфан, Миранчук (Эдер, 79), Фернандеш, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Миранчук (Баринов, 90).«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Мевля, Смольников (Полоз, 81), Кузяев, Жирков (Плетнев, 69), Паредес, Краневиттер, Ерохин, Заболотный, Дриусси.Предупреждения: Дриусси (24), Игнатьев (25), Кузяев (55), Краневиттер (62), Паредес (67), Мевля (76), Гильерме (90).
    Оформит ли «Локо» чемпионство в матче с «Зенитом»?«Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая
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