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    АПЛ. «МЮ» проиграл «Брайтону», «МанСити» принимает «Хаддерсфилд», «Челси» — «Ливерпуль»

    Подробности матчей 37-го тура английской Премьер-лиги

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    «МЮ» — «Брайтон»
    «МЮ» — «Брайтон»
    uefa.com
    С 4 по 6 мая в английской Премьер-лиге пройдут матчи 37-го тура.

    «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Манчестер Юнайтед» 1:0

    В матче 37-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:1.

    Единственный мяч был забит на 57-й минуте. Искьердо прорвался по левому краю штрафной и сделал подачу на дальнюю штангу, откуда по воротам пробил Паскаль Гросс, но мяч был выбит с линии усилиями Рохо. Однако арбитр показал, что пересечение линии всё же было.

    После этого матча «МЮ» с 77 очками на 2-м месте, а «Брайтон» на 11-м месте — 40 очков.

    Чемпионат Испании. 37-й тур
    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (0:0)
    Гол: Гросс, 57. «Брайтон»: Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Каяль, 84), Преппер, Стивенс, Кноккарт, Маррей (Ульоа, 90+3), Искиэрдо (Марч, 88).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан (Шоу, 68), Смоллинг, Рохо (Мактоминэй, 76), Феллаини (Лингард, 68), Янг, Мата, Погба, Матич, Марсьяль, Рэшфорд.Предупреждения: Маррей, 47. Гросс, 67.

    «Сток Сити» – «Кристал Пэлас»

    5 мая, 14:30 мск

    «Борнмут» – «Суонси Сити»

    5 мая, 17:00 мск

    «Лестер Сити» – «Вест Хэм Юнайтед»

    5 мая, 17:00 мск

    «Уотфорд» – «Ньюкасл Юнайтед»

    5 мая, 17:00 мск

    «Вест Бромвич Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур»

    5 мая, 17:00 мск

    «Эвертон» – «Саутгемптон»

    5 мая, 19:30 мск

    «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд Таун»

    6 мая, 15:30 мск

    «Арсенал» – «Бёрнли»

    6 мая, 18:30 мск

    «Челси» – «Ливерпуль»

    6 мая, 18:30 мск

    У команд сработают привычки«Арсенал» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ 6 мая
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