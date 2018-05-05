АПЛ. «МЮ» проиграл «Брайтону», «МанСити» принимает «Хаддерсфилд», «Челси» — «Ливерпуль»

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Манчестер Юнайтед» 1:0

В матче 37-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:1.

Единственный мяч был забит на 57-й минуте. Искьердо прорвался по левому краю штрафной и сделал подачу на дальнюю штангу, откуда по воротам пробил Паскаль Гросс, но мяч был выбит с линии усилиями Рохо. Однако арбитр показал, что пересечение линии всё же было.

После этого матча «МЮ» с 77 очками на 2-м месте, а «Брайтон» на 11-м месте — 40 очков.

Чемпионат Испании. 37-й тур «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (0:0) Гол: Гросс, 57. «Брайтон»: Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Каяль, 84), Преппер, Стивенс, Кноккарт, Маррей (Ульоа, 90+3), Искиэрдо (Марч, 88).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан (Шоу, 68), Смоллинг, Рохо (Мактоминэй, 76), Феллаини (Лингард, 68), Янг, Мата, Погба, Матич, Марсьяль, Рэшфорд.Предупреждения: Маррей, 47. Гросс, 67.

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