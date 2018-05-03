Китайский клуб готов платить Иньесте 27 миллионов евро в год

Китайский «Чунцин Лифань» предложил полузащитнику «Барселоны»трехлетний контракт с зарплатой 27 миллионов евро в год, сообщает El Mundo.

Если испанец ответит согласием, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в современном футболе.

33-летний футболист будет получать больше, чем нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду (21 миллион в год), но меньше своего нынешнего партнера Лионеля Месси (35 миллионов в год).

Также китайский клуб намерен выкупить у винной компании Иньесты вина на 36 миллионов евро, что станет инвестицией в бизнес испанца.

Он и есть футбол. Иньеста уходит

Отметим, что в «Барселоне» хавбек зарабатывает 8 миллионов евро.