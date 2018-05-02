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    «Ливерпуль» хочет за Салаха двух звезд «Реала» и компенсацию

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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    Стали известны условия, при которых руководство «Ливерпуля» будет готово продать Мохамеда Салаха в «Реал».

    Как сообщает Diario Gol со ссылкой на собственный источник, в обмен на египтянина «красные» хотят получить нападающего Гарета Бейла, вратаря Кейлора Наваса, а также «внушительную финансовую компенсацию».

    Отмечается, что «Ливерпуль» не хочет расставаться со своим лидером, а потому выдвигает условия, которые могут отпугнуть «Реал». Если же мерсисайдцы и пойдут на продажу игрока, то не ближайшим летом.

    Ранее появилась информация о том, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Реала» в размере 200 миллионов фунтов.

    В сезоне-2017/18 Салах провел 47 матчей, в которых забил 43 мяча.

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