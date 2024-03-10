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    «Локомотив» и «Сочи» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

    «Локомотив» — «Сочи»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Сочи».

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Ньямси, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Сулейманов, Глушенков.

    «Сочи»: Заболотный, Макарчук, Дркушич, Медведев, Марсело, Юсупов, Сутормин, Сааведра, Юкич, Крамарич, Кордова.

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    • Матч между этими командами состоится 10-го марта в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.

    После 19-и туров «Локомотив» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. «Сочи» — на последней 16-й позиции (12 баллов).

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