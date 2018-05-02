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    «Ливерпуль» уступил «Роме», но вышел в финал Лиги чемпионов

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Римская «Рома» одержала домашнюю победу над «Ливерпулем» (4:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Найнгголан ошибся с пасом на своей половине поля, подарив мяч Фирмино, который разогнал контратаку, сыграв налево в штрафную на Мане, а Садио хладнокровно пробил в дальний угол.

    На 15-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Эль-Шаарави сделал прострел, который был отражён усилиями Ловрена в голову Джеймса Милнера, а уже от неё мяч на сумасшедшей скорости влетел в ближний угол ворот Кариуса.

    Мерсисайдцы вновь вышли вперед на 25-й минуте. После подачи с углового ван Дейк силовой борьбой заставил ошибиться Джеко, который старался сыграть на отбой, но мяч от головы боснийца отскочил во вратарскую Алисона, откуда головой по воротам пробил Жоржиньо Вейналдум.

    Римляне вновь отыгрались на 52-й минуте. Эль-Шаарави ворвался на край штрафной «Ливерпуля» и пробил из-под защитника в дальний угол, мяч усилиями Кариуса был отражён на Эдина Джеко, который здорово сыграл на добивании.

    А на 86-й минуте «Рома» вышла вперед. В долгой позиционной атаке Раджа Найнгголан подстроился под передачу и отлично пробил в левую угол, Кариус даже не выпрыгнул, а мяч от штанги влетел в ворота.

    Уже в компенсированное время в ворота «Ливерпуля» был назначен пенальти — защитник Клаван подыграл себе рукой. Одиннадцатиметровый реализовал Раджа Найнголлан.

    Первый матч закончился победой «Ливерпуля» со счетом 5:2 и по сумме двух матчей английский клуб вышел в финал лиги чемпионов, где 26 мая сыграет с мадридским «Реалом».

    Лига чемпионов. 1/2 финала
    «Рома» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) – 4:2 (1:2)
    Голы: Мане, 9 (0:1). Милнер, 15 — в свои ворота (1:1). Вайналдум, 25 (1:2). Джеко, 52 (2:2). Наингголан, 86 (3:2). Наингголан, 90+4 — с пенальти (4:2).«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси (Гоналон, 69), Пеллегрини (Дженгиз Ундер, 53), Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави (Антонуччи, 75).«Ливерпуль»: Кариус, Александр-Арнолд (Клайн, 90+2), ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Милнер, Салах, Роберту Фирмину (Соланке, 87), Мане (Клаван, 83).Предупреждения: Ловрен, 44. Флоренци, 76. Манолас, 84. Робертсон, 84. Соланке, 90.
    Два раза в реку не войдешь«Рома» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2-го мая
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