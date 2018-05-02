«Ливерпуль» уступил «Роме», но вышел в финал Лиги чемпионов

Римскаяодержала домашнюю победу над(4:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Найнгголан ошибся с пасом на своей половине поля, подарив мяч Фирмино, который разогнал контратаку, сыграв налево в штрафную на Мане, а Садио хладнокровно пробил в дальний угол.

На 15-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Эль-Шаарави сделал прострел, который был отражён усилиями Ловрена в голову Джеймса Милнера, а уже от неё мяч на сумасшедшей скорости влетел в ближний угол ворот Кариуса.

Мерсисайдцы вновь вышли вперед на 25-й минуте. После подачи с углового ван Дейк силовой борьбой заставил ошибиться Джеко, который старался сыграть на отбой, но мяч от головы боснийца отскочил во вратарскую Алисона, откуда головой по воротам пробил Жоржиньо Вейналдум.

Римляне вновь отыгрались на 52-й минуте. Эль-Шаарави ворвался на край штрафной «Ливерпуля» и пробил из-под защитника в дальний угол, мяч усилиями Кариуса был отражён на Эдина Джеко, который здорово сыграл на добивании.

А на 86-й минуте «Рома» вышла вперед. В долгой позиционной атаке Раджа Найнгголан подстроился под передачу и отлично пробил в левую угол, Кариус даже не выпрыгнул, а мяч от штанги влетел в ворота.

Уже в компенсированное время в ворота «Ливерпуля» был назначен пенальти — защитник Клаван подыграл себе рукой. Одиннадцатиметровый реализовал Раджа Найнголлан.

Первый матч закончился победой «Ливерпуля» со счетом 5:2 и по сумме двух матчей английский клуб вышел в финал лиги чемпионов, где 26 мая сыграет с мадридским «Реалом».