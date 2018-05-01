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    «Реал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Счет уже на 3-й минуте открыли мюнхенцы. Мюллер сделал подачу на ближнюю штангу, где Рамос не смог перехватить мяч, который от Толиссо отскочил к свободному Джошуа Киммиху, а тот попросту расстрелял ворота Наваса.

    На 11-й минуте «Реал» отыгрался. Марсело сделал отличную подачу на дальний край вратарской, где без опеки оказался Бензема. Карим легко забил ударом головой.

    Мадридцы вышли вперед благодаря ошибке «Баварии» на 46-й минуте. Толиссо небрежно сыграл назад, голкипер Свен Ульрайх не подстроился, пропустив мяч мимо себя, чем воспользовался Бензема, который спокойно пробил по пустым воротам.

    Вновь счет сравнялся на 63-й минуте. После подачи с фланга от Зюле, Хамес Родригес отметился опасным ударом, который пришёлся в Рамоса, а после отскока колумбиец с острого угла пробил под дальнюю штангу.

    Отметим, что в конце первого тайма бригада турецкого арбитра Джюнейта Чакыра ошиблась, не назначив пенальти в ворота «Реала».

    Ни сам судья, ни его второй дополнительный ассистент Бариш Шимшек, располагающийся у ворот мадридцев, не зафиксировали фол Марсело, который в своей штрафной сыграл в мяч левой рукой.

    Еще раз судьи не назначили одиннадцатиметровый в ворота мадридцев во втором тайме. В том эпизоде Серхио Рамос нарушил правила в своей штрафной площади в единоборстве с Робертом Левандовски.

    Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 2:1 и по сумме двух встреч мадридцы вышли в финал Лиги чемпионов, где 26 мая сыграют с победителем противостояния «Рома» — «Ливерпуль».

    Лига чемпионов. 1/2 финала
    «Реал» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 2:2 (1:1)
    Голы: Киммих, 3 (0:1). Бензема, 11 (1:1). Бензема, 46 (2:1). Родригес, 63 (2:2).«Реал»: Навас, Васкес, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Ковачич (Каземиру, 73), Модрич, Кроос, Асенсио (Начо, 88), Криштиану Роналду, Бензема (Бэйл, 72).«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Родригес (Хави Мартинес, 84), Тиагу Алькантара, Толиссо (Вагнер, 74), Мюллер, Рибери, Левандовски.Предупреждения: Модрич, 62. Васкес, 65. Варан, 88. Каземиру, 89.
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