«Реал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов

Мадридскийна своем поле сыграл вничью с мюнхенской(2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Счет уже на 3-й минуте открыли мюнхенцы. Мюллер сделал подачу на ближнюю штангу, где Рамос не смог перехватить мяч, который от Толиссо отскочил к свободному Джошуа Киммиху, а тот попросту расстрелял ворота Наваса.

На 11-й минуте «Реал» отыгрался. Марсело сделал отличную подачу на дальний край вратарской, где без опеки оказался Бензема. Карим легко забил ударом головой.

Мадридцы вышли вперед благодаря ошибке «Баварии» на 46-й минуте. Толиссо небрежно сыграл назад, голкипер Свен Ульрайх не подстроился, пропустив мяч мимо себя, чем воспользовался Бензема, который спокойно пробил по пустым воротам.

Вновь счет сравнялся на 63-й минуте. После подачи с фланга от Зюле, Хамес Родригес отметился опасным ударом, который пришёлся в Рамоса, а после отскока колумбиец с острого угла пробил под дальнюю штангу.

Отметим, что в конце первого тайма бригада турецкого арбитра Джюнейта Чакыра ошиблась, не назначив пенальти в ворота «Реала».

Ни сам судья, ни его второй дополнительный ассистент Бариш Шимшек, располагающийся у ворот мадридцев, не зафиксировали фол Марсело, который в своей штрафной сыграл в мяч левой рукой.

Еще раз судьи не назначили одиннадцатиметровый в ворота мадридцев во втором тайме. В том эпизоде Серхио Рамос нарушил правила в своей штрафной площади в единоборстве с Робертом Левандовски.

Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 2:1 и по сумме двух встреч мадридцы вышли в финал Лиги чемпионов, где 26 мая сыграют с победителем противостояния «Рома» — «Ливерпуль».