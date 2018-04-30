ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Салах может пропустить три матча из-за дисквалификации

    Ливерпуль Сток Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может пропустить остаток чемпионата Англии из-за дисквалификации, сообщает The Sun.

    СМИ: У Салаха конфликт с египетской федерацией

    Египтянин может получить трехматчевую дисквалификацию за эпизод в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» (0:0). В первом тайме Салах в борьбе с защитником Брюно Мартинсом Инди попытался ударить соперника кулаком в голову. Арбитр встречи Андре Марринер оставил без внимания этот эпизод.

    Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA), видеозаписи эпизодов, не замеченных главным судьей матча, передаются в специальную комиссию FA, которая выносит свой вердикт после просмотра нарушений. Ожидается, что решение по Салаху будет в течение 24 часов.

    В случае дисквалификации форвард пропустит матчи против «Челси» (6 мая) и «Брайтона» (13 мая), а также одну игру следующего розыгрыша.

    Салах в текущем сезоне провел 47 игр в составе «Ливерпуля» и забил 43 мяча.


    Разделяй и властвуй: игра «Ливерпуля» по таймам«Ливерпуль» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 28 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • АПЛ. «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «МЮ» обыграл «Арсенал», «Ливерпуль» не справился со «Стоком»
  • Подробности матчей 36-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы»
  • Разгром «Ромы» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    •
  • 30/04
    • СМИ: У Салаха конфликт с египетской федерацией
  • 29/04
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в Лондоне
  • 29/04
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала»
  • 29/04
    • Венгер около месяца будет раздумывать о своем будущем
  • 28/04
    • Фабрегас принес «Челси» победу над «Суонси»
  • 28/04
    • «Ливерпуль» не сумел обыграть «Сток Сити»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса
  • СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе
    •
  • Спасение «Юве» на «Сан-Сиро». Судья помог туринцам сохранить лидерство
  • Победа «Ювентуса» над «Интером» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Эмери: отпуск перед неизвестностью
  • Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Помешает ли «Краснодар» оформить чемпионство «Локомотиву»?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
  • 1,53
    •
  • «Сан-Хосе» попробует сдержать «Вегас» на старте третьего матча
  • «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 1 мая
  • 2,11
    •
    Футбол. Лента новостей
  • «Бавария» забьет на юбилей «Реала»
  • «Реал Мадрид» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 1-го мая
    • 2,15Завтра в 21:45
  • 09:21
    • СМИ: У Салаха конфликт с египетской федерацией
  • 08:35
    • Бартомеу: Только легендарные команды способны повторить успехи «Барсы»
  • 08:23
    • Зеедорф пожелал «Депортиво» удачи в Сегунде
  • 08:12
    • Сарри стыдно перед болельщиками
  • «Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву»
  • Реакция спортивных СМИ на ключевой матч 28-го тура РФПЛ
    • 01:42
  • 00:38
    • Парфенов: Пусть судья зайдет в раздевалку, посмотрит нам на ноги, в глаза
  • 00:16
    • Карпин: Мне некому что-то доказывать, тем более Федуну
  • 23:59
    • Дубль Кавани спас ПСЖ от поражения в игре с «Генгамом»
  • 23:52
    • «Лацио» взял верх над «Торино»
  • Примера. «Барселона» — чемпион, «Реал» обыграл «Леганес», «Атлетико» одолел «Алавес»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:48
  • 23:36
    • «Барселона» обыграла «Депортиво» и оформила чемпионство
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    • Вчера в 22:59
  • 21:35
    • «Валенсия» разошлась миром с «Эйбаром»
  • 21:18
    • «Наполи» вдесятером проиграл «Фиорентине»
  • 21:04
    • Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером»
  • РФПЛ. «Зенит» поделил очки с ЦСКА, «Спартак» одолел «Амкар», «Локо» в гостях у «Краснодара»
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:03
  • 20:54
    • Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Тосно»
  • АПЛ. «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «МЮ» обыграл «Арсенал», «Ливерпуль» не справился со «Стоком»
  • Подробности матчей 36-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 20:47
  • 20:23
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус