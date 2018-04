Салах может пропустить три матча из-за дисквалификации

Нападающий «Ливерпуля»может пропустить остаток чемпионата Англии из-за дисквалификации, сообщает The Sun.

СМИ: У Салаха конфликт с египетской федерацией

Египтянин может получить трехматчевую дисквалификацию за эпизод в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» (0:0). В первом тайме Салах в борьбе с защитником Брюно Мартинсом Инди попытался ударить соперника кулаком в голову. Арбитр встречи Андре Марринер оставил без внимания этот эпизод.

Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA), видеозаписи эпизодов, не замеченных главным судьей матча, передаются в специальную комиссию FA, которая выносит свой вердикт после просмотра нарушений. Ожидается, что решение по Салаху будет в течение 24 часов.

В случае дисквалификации форвард пропустит матчи против «Челси» (6 мая) и «Брайтона» (13 мая), а также одну игру следующего розыгрыша.

Салах в текущем сезоне провел 47 игр в составе «Ливерпуля» и забил 43 мяча.

Salah attempting to punch Martins Indi vs Stoke. Should be banned pic.twitter.com/ZhlOSH33FS