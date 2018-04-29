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    «Зенит» разошелся миром с ЦСКА и лишился шансов на чемпионство

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Питерский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0) в центральном матче 28-го тура чемпионата России.

    На 18-й минуте травму получил защитник хозяев Бранислав Иванович, на замену вышел Юрий Жирков.

    Также во втором тайме карточку получил хаавбек «Зенита» Эмилиано Ригони, для него это предупреждение стало четвертым в сезоне — футболист пропустит встречу против «Локомотива».

    Из-за перебора карточек в следующем туре не сможет принять участия в игре защитник ЦСКА Алексей Березуцкий.

    Следующий матч «Зенит» проведет против «Локомотива» на выезде 5 мая. ЦСКА сыграет дома с «Арсеналом» 6 мая.

    После 28 туров ЦСКА набрал 52 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице.

    «Зенит» с 50 очками занимает четвёртое место в чемпионате, потеряв теоретические шансы на чемпионство.

    Команда Роберто Манчини отстаёт от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива» на семь баллов, при этом «железнодорожникам» осталось провести три матча, а «Зениту» — только два.

    Чемпионат России. 28-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 0:0
    «Зенит»: Лодыгин, Смольников, Мевля, Иванович (Жирков, 19), Кришито, Ригони, Ерохин, Паредес, Кузяев (Полоз, 85), Заболотный, Дриусси (Краневиттер, 87).ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Игнашевич, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Бистрович (Натхо, 90+2), Кучаев (Витинью, 79), Головин, Щенников, Муса, Чалов.Предупреждения: Бистрович, 5. Кришито, 6. А.Березуцкий, 37. В.Березуцкий, 43. Щенников, 58. Ригони, 84. Паредес, 90+3.
    Прервет ли ЦСКА неудачную серию выездов в Петербург?«Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля
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