«Зенит» разошелся миром с ЦСКА и лишился шансов на чемпионство

Питерскийна своем поле сыграл вничью с московским(0:0) в центральном матче 28-го тура чемпионата России.

На 18-й минуте травму получил защитник хозяев Бранислав Иванович, на замену вышел Юрий Жирков.

Также во втором тайме карточку получил хаавбек «Зенита» Эмилиано Ригони, для него это предупреждение стало четвертым в сезоне — футболист пропустит встречу против «Локомотива».

Из-за перебора карточек в следующем туре не сможет принять участия в игре защитник ЦСКА Алексей Березуцкий.

Следующий матч «Зенит» проведет против «Локомотива» на выезде 5 мая. ЦСКА сыграет дома с «Арсеналом» 6 мая.

После 28 туров ЦСКА набрал 52 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице.

«Зенит» с 50 очками занимает четвёртое место в чемпионате, потеряв теоретические шансы на чемпионство.

Команда Роберто Манчини отстаёт от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива» на семь баллов, при этом «железнодорожникам» осталось провести три матча, а «Зениту» — только два.