«Барселона» обыграла «Депортиво» и оформила чемпионство

В матче 35-го тура испанской Примерыодержала гостевую победу над— 4:2.

Каталонцы открыли счет на 9-й минуте. Месси сыграл на край штрафной на Дембеле, который развернулся и поделился мячом со свободным Филиппе Коутиньо, а тот неотразимо пробил в дальнюю девятку.

На 38-й минуте «Барса» удвоила свое преимущество. Дембеле сыграл на Суареса, который классно подрезал мяч на дальнюю штангу, куда прибежал Лионель Месси, ударив с лёта в ближний угол.

Спустя две минуты хозяева отквитали один мяч. Борха Валье открылся на краю чужой штрафной и прострелил на Лукаса Переса, который с ходу пробил в дальний нижний угол ворот.

На 64-й минуте счет сравнялся. Борха Валье прострелил на противоположный край штрафной «Барсы», где оказался Сельсо Борхес, который не стал бить, отыграв на свободного Эмре Чолака, а турецкий полузащитник легко расстрелял ворота.

Вновь каталонцы вышли вперед на 82-й минуте. Луис Суарес сыграл на край штрафной на Месси, который оказался под двойным прессингом, отдав назад на Суареса, но уругваец решил не бить по полупустым воротам, вновь сыграв на Месси, а аргентинец забил с нескольких метров.

А три минуты спустя отличную комбинацию разыграли каталонцы через центральную зону. Луис Суарес сыграл на ворвавшегося в штрафную Месси, а тот легко пробил в левый угол.

После этого матча «Барселона» набрала 89 очков, досрочно оформив чемпионство — за три тура до финиша «Атлетико» отстает на 11 очков.

Завоеванный титул стал для «Барселоны» 25-м в истории чемпионата Испании, по количеству побед в примере лидирует мадридский «Реал» — 33.

Впервые Примеру выиграл главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде, который был назначен на этот пост в прошлом году.

Аргентинский форвард Лионель Месси стал первым игроком в истории испанского первенства, который забил по 30 голов в 7 сезонах (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18).

В активе нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду таких сезонов шесть (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16). В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании португалец забил 24 мяча.