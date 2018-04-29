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    «Барселона» обыграла «Депортиво» и оформила чемпионство

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала гостевую победу над «Депортиво» — 4:2.

    Каталонцы открыли счет на 9-й минуте. Месси сыграл на край штрафной на Дембеле, который развернулся и поделился мячом со свободным Филиппе Коутиньо, а тот неотразимо пробил в дальнюю девятку.

    На 38-й минуте «Барса» удвоила свое преимущество. Дембеле сыграл на Суареса, который классно подрезал мяч на дальнюю штангу, куда прибежал Лионель Месси, ударив с лёта в ближний угол.

    Спустя две минуты хозяева отквитали один мяч. Борха Валье открылся на краю чужой штрафной и прострелил на Лукаса Переса, который с ходу пробил в дальний нижний угол ворот.

    На 64-й минуте счет сравнялся. Борха Валье прострелил на противоположный край штрафной «Барсы», где оказался Сельсо Борхес, который не стал бить, отыграв на свободного Эмре Чолака, а турецкий полузащитник легко расстрелял ворота.

    Вновь каталонцы вышли вперед на 82-й минуте. Луис Суарес сыграл на край штрафной на Месси, который оказался под двойным прессингом, отдав назад на Суареса, но уругваец решил не бить по полупустым воротам, вновь сыграв на Месси, а аргентинец забил с нескольких метров.

    А три минуты спустя отличную комбинацию разыграли каталонцы через центральную зону. Луис Суарес сыграл на ворвавшегося в штрафную Месси, а тот легко пробил в левый угол.

    После этого матча «Барселона» набрала 89 очков, досрочно оформив чемпионство — за три тура до финиша «Атлетико» отстает на 11 очков.

    Завоеванный титул стал для «Барселоны» 25-м в истории чемпионата Испании, по количеству побед в примере лидирует мадридский «Реал» — 33.

    Впервые Примеру выиграл главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде, который был назначен на этот пост в прошлом году.

    Аргентинский форвард Лионель Месси стал первым игроком в истории испанского первенства, который забил по 30 голов в 7 сезонах (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18).

    В активе нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду таких сезонов шесть (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16). В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании португалец забил 24 мяча.

    Чемпионат Испании. 35-й тур
    «Депортиво» — «Барселона» — 2:4 (1:2)
    Голы: Коутинью, 7 (0:1). Месси, 38 (0:2). Лукас, 40 (1:2). Чолак, 64 (2:2). Месси, 82 (2:3). Месси, 85 (2:4).«Депортиво»: Мартинес, Хуанфран, Шер, Альбентоса, Луизинью, Борхес (Андоне, 87), Гильерме (Мунтари, 83), Эмре Чолак, Крун-Дели, Валье (Картабия, 86), Лукас.«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 87), Филиппе Коутинью (Паулинью, 74), Дембеле (Суарес, 68), Месси, Луис Суарес.Предупреждения: Шер, 20. Семеду, 58.
    Вслед за «Баварией» и «Сити»«Депортиво» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 35-го тура испанской Примеры 29 апреля
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