Экс-игрок «Крыльев» и «Амкара» стал спортивным директором минского «Динамо»

назначен спортивным директором минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В этой должности он сменил Андрея Лаврика, покинувшего пост из-за конфликта с главным тренером Сергеем Гуренко.

Булыга с 1996 по 2016 год выступал за команды: «Днепр-Трансмаш» (Могилев), БАТЭ (Борисов), «Белшина» (Бобруйск), российские «Крылья Советов» (Самара), «Уралан» (Элиста), «Амкар» (Пермь), «Томь» (Томск), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Салют» (Белгород), «Жемчужина» (Сочи), «Газовик» (Оренбург), «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

В минском «Динамо» он провел сезон-2015, а завершил карьеру в следующем году в «Белшине» в возрасте 36 лет.