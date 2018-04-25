Стадион в Самаре получит заключение о соответствии в четверг

«Я уточнял, завтра (26 апреля) должно быть выдано (заключение на) соответствие объекта (проектной документации)», — приводит слова Дворковича «Р-Спорт».
У Дворковича есть планы по созданию футбольной команды в Сочи
Первый тестовый матч в Самаре состоится 28 апреля. В рамках 35-го тура первенства ФНЛ встретятся местные «Крылья Советов» и воронежский «Факел».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, также здесь пройдут один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.